Rộ tin con gái Dương Mịch và Lưu Khải Uy không thích bạn gái mới của bố

Sao quốc tế 25/12/2022 22:11

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Tiểu Gạo Nếp - con gái của cặp đôi Lưu Khải Uy và Dương Mịch là đã gặp bạn gái mới của bố là Lý Hiểu Phong.

Mới đây, truyền thông Hong Kong đưa tin cho biết Tiểu Gạo Nếp - con gái của cặp đôi Lưu Khải Uy và Dương Mịch là đã gặp bạn gái mới của bố là Lý Hiểu Phong. Ngoài ra, phía phóng viên còn tiết lộ Tiểu Gạo Nếp không thích mái tóc ngắn của Lý Hiểu Phong, cô bé có thể sẽ về ở cùng và được nuôi dưỡng bởi Dương Mịch nếu Lưu Khải Uy tái hôn.

 

Tuy nhiên, Lưu Đan – bố của Lưu Khải Uy cũng đã chính thức lên tiếng phủ nhận việc Tiểu Gạo Nếp sẽ về với Dương Mịch. Cụ thể trong bài viết của mình, ông đã khẳng định “Điều này là không thể nào”.

Bên cạnh đó Lưu Đan còn tiết lộ Tiểu Gạo Nếp chưa hề có cuộc gặp mặt nào với Lý Hiểu Phong, nên đừng nói đến chuyện cô bé có thích hay không thích bạn gái mới của bố.

Rộ tin con gái Dương Mịch và Lưu Khải Uy không thích bạn gái mới của bố - Ảnh 1

Lưu Khải Uy từng có cuộc hôn nhân ồn ào với Dương Mịch. Họ kết hôn khi sự nghiệp của Dương Mịch vẫn còn đang dang dở, cần nhiều thời gian để phấn đấu. Năm 2018, hai nghệ sĩ thông báo ly hôn sau 4 năm chung sống vì hôn nhân xa cách, Lưu Khải Uy ngoại tình với bạn diễn Vương Âu. Sau khi đổ vỡ với Dương Mịch, Lưu Khải Uy chuyển về hoạt động ở Hong Kong. Anh dành nhiều thời gian để chăm sóc con gái Tiểu Gạo Nếp và đầu tư kinh doanh. 

Rộ tin con gái Dương Mịch và Lưu Khải Uy không thích bạn gái mới của bố - Ảnh 2

Sau 4 năm ly hôn Dương Mịch, Lưu Khải Uy xác nhận hẹn hò với nữ diễn viên Lý Hiểu Phong. Tài tử Hong Kong cho biết đã gắn bó với bạn gái mới được một thời gian. Họ quen biết nhau qua sự mai mối của bạn bè. Cả hai có tính cách hòa hợp. Chuyện tình cảm của Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong nhận được sự quan tâm từ dư luận Trung Quốc những ngày qua. 

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