Cùng 'tụt hạng' nhan sắc trong phim mới nhưng Dương Mịch vẫn phải 'lép vế' Triệu Lệ Dĩnh vì điều này

Dù mới lên sóng những tập đầu tiên nhưng bộ phim không chỉ được khen ngợi về nội dung kịch tính mà còn nhờ diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên, đặc biệt là nữ chính Triệu Lệ Dĩnh.

Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều là những biểu tượng nhan sắc thế hệ mới của làng giải trí Hoa ngữ. Một bên là nhan sắc trẻ trung thanh thuần, bên còn lại đằm thắm và gợi cảm hút hồn người hâm mộ. Tuy nhiên, gần đây, nnhững hình ảnh đã được trau chuốt, chỉnh sửa trên mạng xã hội không phản ánh đúng dung mạo thật của họ. Cụ thể, trong hai tác phẩm là Gió Thổi Bán Hạ và Định Luật 80/20 Của Tình Yêu, cả Dương Mịch lẫn Lệ Dĩnh đều cho thấy nhan sắc đã có phần tụt dốc. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh vẫn nhận được nhiều điểm cộng từ phía khán giả và còn được khen bởi vì không lạm dụng việc sử dụng filter quá đà.

Còn Dương Mịch lại bị chê bai quá nhiều vì lạm dụng bộ lọc. Khi bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20 lên sóng, Dương Mịch không chỉ trang điểm rất đậm mà phải dùng filter để che đi sự xuống sắc của mình. Tuy nhiên, việc quá phụ thuộc vào filter đã khiến cho gương mặt của nàng Dương Mịch trở nên đơ cứng và điều này cũng chẳng giúp cô che đi được sự lão hóa của bản thân.

Theo truyền thông, ban đầu, nhiều khán giả cho rằng mỹ nhân họ Triệu sẽ gặp nhiều bất lợi do phim chính kịch vốn không phải là thế mạnh của cô. Trong khi đó, với những phim ngôn tình như Dương Mịch đang đóng, lợi thế thấy rõ nhất là lượng khán giả trẻ theo dõi đông, và quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng với cặp đôi chính Dương Mịch và Hứa Khải, hệ thống nhân vật thú vị, kịch bản phù hợp với khán giả trẻ. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, dự án Gió thổi bán hạ do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính liên tục nhận những phản hồi tích cực từ khán giả và là bộ phim truyền hình hot nhất trên màn ảnh Trung Quốc. Phim được đánh giá cao về bối cảnh, nội dung và đặc biệt là diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh. Tác phẩm mới của Triệu Lệ Dĩnh vừa đạt được 8,4/10 điểm chất lượng trên trang đánh giá Douban. Trong khi đó, bộ phim Định luật 80/20 của tình yêu của Dương Mịch lại không nhận được những phản hồi tích cực từ fan. Dự án này chỉ nhận 5,8/10 điểm trên Douban cùng nhiều lời chê về diễn xuất, sự tương tác của cặp diễn viên chính. Diễn xuất của Dương Mịch bị nhận xét hơi cường điệu, đôi khi làm màu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cung-tut-hang-nhan-sac-trong-phim-moi-nhung-duong-mich-van-phai-lep-ve-trieu-le-dinh-vi-dieu-nay-532647.html