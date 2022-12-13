Lý do phim của Triệu Lệ Dĩnh vẫn thắng thế Dương Mịch mặc dù 'sinh sau đẻ muộn'

Bộ phim "Gió thổi Bán Hạ" do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đã nhanh chóng trở thành đề tài gây sốt trên các diễn đàn điện ảnh.

Bộ phim "Gió thổi Bán Hạ" do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính ra mắt trên Iqiyi đã nhanh chóng trở thành đề tài gây sốt trên các diễn đàn điện ảnh. Cụ thể, tác phẩm nhận 8,4/10 điểm ở diễn đàn Douban, qua đánh giá của hơn 180.000 khán giả. Trong đó, gần 47% người tham gia chấm điểm dành điểm tuyệt đối 5 sao cho phim. Series dài 36 tập, hiện đã chiếu được 2/3 chặng đường. Bộ phim được đánh giá cao về chủ đề gai góc nhưng cuốn hút nhờ kịch bản, diễn biến phù hợp và diễn xuất ăn ý của dàn diễn viên. Ngoài ra, trang phục của diễn viên phù hợp. Đoàn phim đã chuẩn bị 300 bộ đồ, sau đó chọn ra khoảng 120 bộ sử dụng trong tác phẩm cho nhân vật nữ. Thậm chí, nhiều bộ được may ở thập niên 1990 còn được ê-kíp chi tiền để mua lại từ người sưu tầm.

Do đó, với sức ảnh hưởng của phim, phong cách thời trang niên đại cũ ngày càng được yêu thích. Nhiều khán giả, người nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc đã chia sẻ những bộ ảnh tái hiện lại không khí thập niên 90, hay theo phong cách Hong Kong thế hệ trước.

Đặc biệt, bộ phim cũng giúp nữ hoàng màn ảnh Triệu Lệ Dĩnh ghi điểm tuyệt đối cả về ngoại hình và diễn xuất. Thậm chí, màn tái xuất của cô còn được khen là lấn át Dương Mịch trong "Định luật 80/20 của tình yêu". Cụ thể, bộ phim "Định luật 80/20 của tình yêu" do Dương Mịch, Hứa Khải đóng chính đã mở điểm Douban. Tuy nhiên, một điều đáng thất vọng là điểm số do khán giả chấm thấp hơn kỳ vọng. Phim nhận về 5,8 điểm với hơn 59.000 lượt đánh giá, tỉ lệ đánh giá 5 sao chiếm 14%; 4 sao chiếm 24%; 3 sao chiếm 22.5%; 2 sao chiếm 17%; 1 sao chiếm 22.4%. "Gió thổi Bán Hạ" lấy bối cảnh Trung Quốc thập niên 1990, Hứa Bán Hạ (Triệu Lệ Dĩnh) là một cô gái trưởng thành từ môi trường khắc nghiệt khi mẹ vì khó sinh mà qua đời, còn cha luôn giữ thái độ không quan tâm hỏi han đến mình. Chính vì điều này mà Bán Hạ lớn lên ngày một mạnh mẽ kiên cường, kiêu ngạo và cá tính, luôn mang trong mình ý chí xông xáo tiến lên. Sau khi bị chồng phụ bạc, với khao khát đổi đời, Bán Hạ trở thành doanh nhân quyền lực trong ngành gang thép. Để kiếm tiền, Hứa Bán Hạ phải dùng trí thông minh, ứng biến trước sự cạnh tranh tàn khốc trong thương trường.

'Ngọc cốt dao' của Tiêu Chiến lên sóng, liệu có 'lép vế' khi đối đầu với phim của Triệu Lệ Dĩnh? Theo truyền thông Hoa ngữ, việc lên sóng vào cuối năm nay được xem là "lối thoát" cho "Ngọc cốt dao" bởi vì hiện chưa có nhiều tác phẩm đáng chú ý ngoài "Gió thổi bán hạ".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-do-phim-cua-trieu-le-dinh-van-thang-the-duong-mich-mac-du-sinh-sau-e-muon-534314.html