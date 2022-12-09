Không chịu thua kém đồng nghiệp, phim của Triệu Lệ Dĩnh đạt thành tích đáng nể sau hơn 10 ngày phát sóng

Triệu Lệ Dĩnh đang chứng minh với danh xưng "ngôi sao bảo chứng rating" với bộ phim truyền hình "Gió thổi bán hạ".

Triệu Lệ Dĩnh hiện đang chứng minh với danh xưng "ngôi sao bảo chứng rating" cho các phim truyền hình với "Gió thổi bán hạ". Dù là bộ phim lấy đề tài kén khán giả, tuy nhiên diễn xuất tiến bộ của cô đã giúp tác phẩm thành công vang dội. Mới đây, chỉ sau hơn 10 ngày phát sóng, bộ phim “Gió thổi Bán Hạ” đã phá 10.000 nhiệt độ trên IQIYI. Đây là phim thứ 2 phát sóng trong năm nay do Triệu Lệ Dĩnh diễn chính phá mức 10.000 nhiệt độ của nền tảng (phim trước là Hạnh Phúc Đến Vạn Nhà chiếu trên Youku).

Bên cạnh đó, với "Gió thổi bán hạ", Triệu Lệ Dĩnh thử thách chính mình. Số điểm Douban 8.4 mà bộ phim có được cũng xem như thành công bước đầu của cô. Đây cũng là điểm Douban cao nhất trong sự nghiệp của cô. Do đó, dù bộ phim còn nhiều điểm chưa tròn trịa nhưng ít nhất Triệu Lệ Dĩnh đã có thể tự tin nói với người hâm mộ rằng không cần đóng phim ngôn tình, cô vẫn có thể toả sáng.

Triệu Lệ Dĩnh đang giữ kỷ lục ngôi sao ăn khách nhất ở các nền tảng trực tuyến. Loạt tác phẩm người đẹp đóng chính đạt tổng lượt xem trên 200 tỉ. Số liệu do hãng phân tích thị trường Guduo Data và Vlinkage công bố, dựa trên thống kê từ các nền tảng như Tencent Video, Iqiyi, Youku... Có được thành quả này, người hâm mộ cho rằng, cô đã miệt mài làm việc và không ngừng thay đổi chính mình. Gió Thổi Bán Hạ từng được công bố với tên cũ là Dã Man Sinh Trưởng. Đây là bộ phim truyền hình Trung Quốc thuộc thể loại hiện đại, thành thị, tình cảm, kinh doanh. Câu chuyện xoay quanh mẹ của Hứa Bác Hạ (Triệu Lệ Dĩnh) đã mất vì khó sinh, từ khi cô sinh ra người cha cũng chẳng hề quan tâm cô. Vì thế cô trở thành một cô gái kiêu ngạo đầy cá tính. Với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế Trung Quốc, Hứa Bác Hạ đã dẫn dắt Tống Tiểu Kỳ và Tiểu Trần khởi nghiệp kinh doanh thép phế liệu và vận tải. Trong ngành công nghiệp thép do nam giới thống trị, Hứa Bác Hạ thể hiện tinh thần mạo hiểm và thái độ thực dụng, sau đó dũng cảm dấn thân lăn lộn. Sau khi trải qua vô số khó khăn và thậm chí là thử thách sinh tử, cô đã mở một doanh nghiệp nhập khẩu thép quốc tế độc lập và thu hoạch thành quả đầu tiên trong công việc kinh doanh của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-chiu-thua-kem-ong-nghiep-phim-cua-trieu-le-dinh-at-thanh-tich-ang-ne-sau-hon-10-ngay-phat-song-533359.html