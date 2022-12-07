Những điều tranh cãi xung quanh phim 'Gió thổi bán hạ' của Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 07/12/2022 21:55

Mặc dù nhận rất nhiều phản hồi tốt từ phía giới truyền thông và chuyên gia phim ảnh, nhưng bộ phim "Gió thổi bán hạ" do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính vẫn vấp phải những tranh cãi.

Bên cạnh những phản hồi tích cực từ phía giới truyền thông và chuyên gia phim ảnh, "Gió thổi bán hạ" do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính cũng vấp phải những tranh cãi. Theo đó, đã có không ít khán giả nhận xét tiêu cực về bộ phim và đánh giá tác phẩm này chỉ với 1 sao (tức phim tệ).

Một số nguyên nhân được đưa ra không đến từ diễn xuất hay nội dung phim mà từ ngoại hình của nữ minh tinh. Theo đó, nhiều khán giả cho rằng ngoại hình của Triệu Lệ Dĩnh không phù hợp để thủ vai chính. Bởi cô sở hữu gương mặt tròn, đầy đặn, không toát lên được khí chất của một nữ doanh nhân trong ngành công nghiệp nặng.

Những điều tranh cãi xung quanh phim 'Gió thổi bán hạ' của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 1Những điều tranh cãi xung quanh phim 'Gió thổi bán hạ' của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 2

Ngoài ra, không ít người cũng chỉ trích đoàn phim vì dành quá nhiều đất diễn cho Triệu Lệ Dĩnh. Chính điều này khiến họ cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đang dùng sức ảnh hưởng của mình để chiếm hết hào quang của các nhân vật khác.

Tuy nhiên, trước những tranh cãi trái chiều này, phía ê-kíp đoàn phim cho rằng những bình luận tiêu cực chủ yếu đến từ một nhóm anti-fan của Triệu Lệ Dĩnh. Do vậy, dù màn thể hiện của minh tinh họ Triệu trong phim rất tốt cũng không thể khiến họ vừa mắt. Phía ê-kíp cũng mong các khán giả xem phim nên có cái nhìn khách quan hơn, đừng cảm tính cá nhân để tránh gây ảnh hưởng đến một tác phẩm được đầu tư nghiêm túc.

Những điều tranh cãi xung quanh phim 'Gió thổi bán hạ' của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 3

"Gió Thổi Bán Hạ" từng được công bố với tên cũ là Dã Man Sinh Trưởng. Đây là bộ phim truyền hình Trung Quốc thuộc thể loại hiện đại, thành thị, tình cảm, kinh doanh. Câu chuyện xoay quanh mẹ của Hứa Bác Hạ (Triệu Lệ Dĩnh) đã mất vì khó sinh, từ khi cô sinh ra người cha cũng chẳng hề quan tâm cô. Vì thế cô trở thành một cô gái kiêu ngạo đầy cá tính. Với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế Trung Quốc, Hứa Bác Hạ đã dẫn dắt Tống Tiểu Kỳ và Tiểu Trần khởi nghiệp kinh doanh thép phế liệu và vận tải.

Trong ngành công nghiệp thép do nam giới thống trị, Hứa Bác Hạ thể hiện tinh thần mạo hiểm và thái độ thực dụng, sau đó dũng cảm dấn thân lăn lộn. Sau khi trải qua vô số khó khăn và thậm chí là thử thách sinh tử, cô đã mở một doanh nghiệp nhập khẩu thép quốc tế độc lập và thu hoạch thành quả đầu tiên trong công việc kinh doanh của mình.

Sau tất cả, Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh cũng đón tin vui nhưng phản ứng của netizen lại trái ngược hoàn toàn

Sau tất cả, Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh cũng đón tin vui nhưng phản ứng của netizen lại trái ngược hoàn toàn

Những thông tin liên quan đến Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:    Triệu Lệ Dĩnh phim của Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ sao châu á Gió Thổi Bán Hạ

TIN LIÊN QUAN

Sau tất cả, Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh cũng đón tin vui nhưng phản ứng của netizen lại trái ngược hoàn toàn

Sau tất cả, Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh cũng đón tin vui nhưng phản ứng của netizen lại trái ngược hoàn toàn

Khác xa Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh 'bứt phá' thành công trong Gió Thổi Bán Hạ, giới chuyên môn không ngớt lời khen ngợi

Khác xa Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh 'bứt phá' thành công trong Gió Thổi Bán Hạ, giới chuyên môn không ngớt lời khen ngợi

Hành động đẹp của Quan Hiểu Đồng dành cho đàn chị Triệu Lệ Dĩnh trong một sự kiện khiến netizen hết mực khen ngợi

Hành động đẹp của Quan Hiểu Đồng dành cho đàn chị Triệu Lệ Dĩnh trong một sự kiện khiến netizen hết mực khen ngợi

Gió Thổi Bán Hạ: Triệu Lệ Dĩnh không ngại xấu, tăng cân, hy sinh hết mình cho vai diễn nữ cường

Gió Thổi Bán Hạ: Triệu Lệ Dĩnh không ngại xấu, tăng cân, hy sinh hết mình cho vai diễn nữ cường

Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục đón nhận thêm tin buồn với loạt đánh giá 1 sao chỉ vì lý do này

Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục đón nhận thêm tin buồn với loạt đánh giá 1 sao chỉ vì lý do này

Giữa lúc Triệu Lệ Dĩnh dần chuyển hình thành công, phim của Phùng Thiệu Phong gây tranh cãi về chất lượng

Giữa lúc Triệu Lệ Dĩnh dần chuyển hình thành công, phim của Phùng Thiệu Phong gây tranh cãi về chất lượng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 2 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 3 giờ 30 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu