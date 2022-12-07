Mặc dù nhận rất nhiều phản hồi tốt từ phía giới truyền thông và chuyên gia phim ảnh, nhưng bộ phim "Gió thổi bán hạ" do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính vẫn vấp phải những tranh cãi.

Bên cạnh những phản hồi tích cực từ phía giới truyền thông và chuyên gia phim ảnh, "Gió thổi bán hạ" do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính cũng vấp phải những tranh cãi. Theo đó, đã có không ít khán giả nhận xét tiêu cực về bộ phim và đánh giá tác phẩm này chỉ với 1 sao (tức phim tệ). Một số nguyên nhân được đưa ra không đến từ diễn xuất hay nội dung phim mà từ ngoại hình của nữ minh tinh. Theo đó, nhiều khán giả cho rằng ngoại hình của Triệu Lệ Dĩnh không phù hợp để thủ vai chính. Bởi cô sở hữu gương mặt tròn, đầy đặn, không toát lên được khí chất của một nữ doanh nhân trong ngành công nghiệp nặng.

Ngoài ra, không ít người cũng chỉ trích đoàn phim vì dành quá nhiều đất diễn cho Triệu Lệ Dĩnh. Chính điều này khiến họ cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đang dùng sức ảnh hưởng của mình để chiếm hết hào quang của các nhân vật khác.

Tuy nhiên, trước những tranh cãi trái chiều này, phía ê-kíp đoàn phim cho rằng những bình luận tiêu cực chủ yếu đến từ một nhóm anti-fan của Triệu Lệ Dĩnh. Do vậy, dù màn thể hiện của minh tinh họ Triệu trong phim rất tốt cũng không thể khiến họ vừa mắt. Phía ê-kíp cũng mong các khán giả xem phim nên có cái nhìn khách quan hơn, đừng cảm tính cá nhân để tránh gây ảnh hưởng đến một tác phẩm được đầu tư nghiêm túc. "Gió Thổi Bán Hạ" từng được công bố với tên cũ là Dã Man Sinh Trưởng. Đây là bộ phim truyền hình Trung Quốc thuộc thể loại hiện đại, thành thị, tình cảm, kinh doanh. Câu chuyện xoay quanh mẹ của Hứa Bác Hạ (Triệu Lệ Dĩnh) đã mất vì khó sinh, từ khi cô sinh ra người cha cũng chẳng hề quan tâm cô. Vì thế cô trở thành một cô gái kiêu ngạo đầy cá tính. Với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế Trung Quốc, Hứa Bác Hạ đã dẫn dắt Tống Tiểu Kỳ và Tiểu Trần khởi nghiệp kinh doanh thép phế liệu và vận tải. Trong ngành công nghiệp thép do nam giới thống trị, Hứa Bác Hạ thể hiện tinh thần mạo hiểm và thái độ thực dụng, sau đó dũng cảm dấn thân lăn lộn. Sau khi trải qua vô số khó khăn và thậm chí là thử thách sinh tử, cô đã mở một doanh nghiệp nhập khẩu thép quốc tế độc lập và thu hoạch thành quả đầu tiên trong công việc kinh doanh của mình.

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