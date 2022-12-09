Thành công nối tiếp nhau, 'Gió Thổi Bán Hạ' của Triệu Lệ Dĩnh là phim Hoa ngữ hay nhất năm 2022?

Dự án phim "Gió thổi bán hạ" đánh dấu sự chuyển hướng thành công của Triệu Lệ Dĩnh trong năm nay.

"Gió thổi bán hạ" đánh dấu sự chuyển hướng thành công của Triệu Lệ Dĩnh. Sau khi ly hôn, nữ diễn viên cũng không ngại làm mới mình, gây dựng hình ảnh một phụ nữ độc thân quyến rũ và đầy năng lượng. Ngoài ra, trong mấy năm gần đây, Triệu Lệ Dĩnh nhiều lần từ chối các dự án phim cổ trang, chăm chỉ đầu tư cho những vai diễn hiện đại để thay đổi cái nhìn từ khán giả dành cho mình.

Bộ phim này hiện vẫn đang "làm mưa làm gió" ở các bảng xếp hạng phim Hoa ngữ. Thậm chí, điểm Douban của phim còn đạt 8,4 - một con số kỷ lục với bất kỳ tác phẩm Hoa ngữ nào. Theo đó, trong ngày phát sóng đầu tiên, "Gió thổi bán hạ" vượt mốc nhiệt độ 8500, phá kỷ lục của nhà đài iQIYI.

Bên cạnh diễn xuất tốt của Triệu Lệ Dĩnh, bộ phim còn ghi điểm bởi sự chỉnh chu và cầu toàn mọi thứ. Phim lấy bối cảnh vào những năm 90 nên từ đạo cụ, trang phục hay cảnh quay đều rất tỉ mỉ. Bên cạnh đó, chủ đề phim nói ngành nghề sắt thép, nên mọi thứ cũng không được qua loa mà phải đầy đủ chi tiết, để cho khán giả thấy được bức tranh toàn cảnh về ngành công nghiệp này.

Trước đó, khi "Gió thổi bán hạ" còn đang "thai nghén" dự án, không ai nghĩ rằng phim sẽ hot như vậy. Tuy nhiên, điều "Gió thổi bán hạ" làm được đã chứng minh hướng đi của Triệu Lệ Dĩnh là đúng đắn.

Cả hai bộ phim đánh dấu sự thử sức mới mẻ của Triệu Lệ Dĩnh ra mắt trong năm 2022 là Hạnh phúc tới vạn gia và Gió thổi bạn hạ đều được đánh giá cao. Trong Hạnh phúc tới vạn gia, cô vào vai Hà Hạnh Phúc, một cô gái nông thôn ít học nhưng tính cách mạnh mẽ, cương trực, dám chống lại những lề thói cũ để làm giàu cho quê hương.

Có thể thấy, trong lứa nghệ sĩ 8X của Trung Quốc hiện nay, Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá là nữ diễn viên thực lực và bứt tốc mạnh mẽ nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-cong-noi-tiep-nhau-gio-thoi-ban-ha-cua-trieu-le-dinh-la-phim-hoa-ngu-hay-nhat-nam-2022-532579.html