Xuất hiện tiểu hoa 'sao y bản gốc' Triệu Lệ Dĩnh: giống từ dung mạo đến tên, là 'gà mới' của Vu Chính

Sao quốc tế 06/12/2022 16:53

Tuy vẫn là một nhân tố mới của làng giải trí Hoa ngữ nhưng "gà mới" của Vu Chính lại thu hút sự chú ý khi có nhan sắc được ví như "bản sao" Triệu Lệ Dĩnh.

Triệu Thanh là ngôi sao trẻ gây chú ý nhất trong số những "gà cưng" mới của Vu Chính. Theo Baidu, Triệu Tình sinh năm 2000, ở Hàng Châu (Chiết Giang). Cô tốt nghiệp Học viện Truyền thông Chiết Giang.

Xuất hiện tiểu hoa 'sao y bản gốc' Triệu Lệ Dĩnh: giống từ dung mạo đến tên, là 'gà mới' của Vu Chính - Ảnh 1
Nhan sắc của Triệu Thanh ngoài đời.

Triệu Thanh là người mẫu Hán phục nổi tiếng ở Trung Quốc và từng là hot girl trên Douyin (Tiktok). Cô có làn da trắng, gương mặt thanh tú và chiều cao 1,7 m. Nhưng điều đáng chú ý nhất ở cô gái này chính là gương mặt bầu bĩnh, gợi nhớ đến Triệu Lệ Dĩnh thời mới vào nghề. Ngoài ra, cô cũng mang họ Triệu khiến netizen nhận xét hai người tựa như chị em sinh đôi.

Xuất hiện tiểu hoa 'sao y bản gốc' Triệu Lệ Dĩnh: giống từ dung mạo đến tên, là 'gà mới' của Vu Chính - Ảnh 2
Triệu Thanh xinh đẹp khi diện Hán phục

Bên cạnh đó, ở nhiều góc mặt khác nhau, Triệu Thanh còn khiến netizen không khỏi hoang mang khi có thể liên tưởng đến tổ hợp visual của nhiều mỹ nhân khác nhau: có người cho rằng cô có nét giữa Triệu Lệ Dĩnh và Bạch Lộc, còn có ý kiến nhận xét nàng tiểu hoa lại giống Chúc Tự Đan - "gà cưng" của Dương Mịch. Theo QQ, Triệu Thanh được nhận xét có vẻ đẹp lai trộn giữa Vương Sở Nhiên, Tống Tổ Nhi và Triệu Lệ Dĩnh.

Xuất hiện tiểu hoa 'sao y bản gốc' Triệu Lệ Dĩnh: giống từ dung mạo đến tên, là 'gà mới' của Vu Chính - Ảnh 3
Nhiều người nhận xét nửa khuôn mặt dưới của Triệu Thanh trông giống Triệu Lệ Dĩnh khi mới vào nghề với khuôn mặt tròn trịa và đôi môi anh đào đặc trưng. Còn nửa trên khuôn mặt lại có nét giống Bạch Lộc. Đôi mắt sắc lạnh và sống mũi cao, trông rất cuốn hút và thần thái. 

 

Xuất hiện tiểu hoa 'sao y bản gốc' Triệu Lệ Dĩnh: giống từ dung mạo đến tên, là 'gà mới' của Vu Chính - Ảnh 4
Cũng có người nói rằng Triệu Tinh có nét giống Chúc Tự Đan.

Nhưng dù vậy, không ít cư dân mạng cũng mong rằng sau khi debut, Triệu Thanh có thể là chính mình, tự đi lên bằng chính khả năng của bản thân, chứ không phải mang danh là "bản sao" của một ai khác. 

Xuất hiện tiểu hoa 'sao y bản gốc' Triệu Lệ Dĩnh: giống từ dung mạo đến tên, là 'gà mới' của Vu Chính - Ảnh 5

Xuất hiện tiểu hoa 'sao y bản gốc' Triệu Lệ Dĩnh: giống từ dung mạo đến tên, là 'gà mới' của Vu Chính - Ảnh 6
Nhan sắc trong trẻo, thuần khiết được công chúng yêu thích của Triệu Thanh.

Cho đến hiện tại, Triệu Thanh chỉ mới tham gia một số dự án chiếu mạng không mấy tiếng tăm. Do non kém kinh nghiệm diễn xuất, nữ diễn viên đa số đóng vai phụ trên màn ảnh. Dân tình cho rằng, dù có nhan sắc xinh đẹp nhưng để chứng minh được khả năng diễn xuất, đưa tên tuổi gần hơn với khán giả thì có lẽ Vu Chính ít nhất nên bắt đầu cho Triệu Thanh đóng phim "thật", không dạo chơi nữa.

Xuất hiện tiểu hoa 'sao y bản gốc' Triệu Lệ Dĩnh: giống từ dung mạo đến tên, là 'gà mới' của Vu Chính - Ảnh 7
Triệu Thanh trong Nhất Chỉ Ký Phong Nguyệt

Theo Vu Chính, các diễn viên mới được anh tuyển chọn theo 4 tiêu chí: có nhan sắc nổi bật với đường nét riêng biệt, gây ấn tượng ngay trong cái nhìn đầu tiên; tự tin; có tâm lý vững vàng trước những bình luận trái chiều trong dư luận và chấp nhận đóng vai diễn thấp kém như nha hoàn, kỹ nữ, thái giám hay lao dịch để tích lũy kinh nghiệm trước khi đóng chính.

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