Phùng Thiệu Phong tụt hạng nhan sắc trong phim mới, liệu có liên quan gì đến vợ cũ Triệu Lệ Dĩnh?

Sao quốc tế 08/12/2022 13:35

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung truyền nhau bài đăng nguyên nhân về tình trạng xuống sắc trầm trọng của Phùng Thiệu Phong trong phim Tinh Hà Trường Minh.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước bài đăng giải thích cho trạng thái xuống sắc trầm trọng của Phùng Thiệu Phong trong phim Tinh Hà Trường Minh. Theo đó, Triệu Lệ Dĩnh được gọi tên như một nguyên nhân khiến phong độ của nam diễn viên bất ngờ "tụt dốc không phanh".

Phùng Thiệu Phong tụt hạng nhan sắc trong phim mới, liệu có liên quan gì đến vợ cũ Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 1

 

Khác với hình ảnh điển trai tựa nam thần cổ trang trong những bộ phim trước đó, Phùng Thiệu Phong trong phim mới lại có vẻ ngoài bị chê bai là "xuống sắc", thậm chí anh còn bị mỉa mai là chú - cháu khi đứng cạnh nữ chính. Ngoài dấu hiệu tuổi tác và tạo hình già nua, chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh cũng bị nhận xét là không toát lên được khí chất oai phong của nhân vật.

Phùng Thiệu Phong tụt hạng nhan sắc trong phim mới, liệu có liên quan gì đến vợ cũ Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 2Phùng Thiệu Phong tụt hạng nhan sắc trong phim mới, liệu có liên quan gì đến vợ cũ Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 3

Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh khi trở lại màn ảnh nhỏ với phim "Gió thổi bán hạ" mới đây xoay quanh câu chuyện lập nghiệp của nữ chính Hứa Bán Hạ đã ghi điểm với diễn xuất ngày càng chín muồi. Khác với hình ảnh "bánh bèo" trong những tác phẩm trước, Triệu Lệ Dĩnh trong phim mới chứng minh sự chuyển mình và trưởng thành đáng nể trong diễn xuất với hình ảnh cường nữ mạnh mẽ, xinh đẹp và nhiều chiều sâu.

Phùng Thiệu Phong tụt hạng nhan sắc trong phim mới, liệu có liên quan gì đến vợ cũ Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 4

Tuy nhiên, nhiều người phản bác lại bài đăng trên và cho rằng việc Phùng Thiệu Phong bị chê trách chủ yếu là do nam diễn viên đã lựa chọn vai diễn không phù hợp với bản thân.

Bên cạnh đó, nam diễn viên được cho là không biết quản lý cơ thể dẫn đến tình trạng xuống cấp trầm trọng ở phim mới. Những điều này vô tình khiến nhan sắc Phùng Thiệu Phong trở nên xuống cấp, chứ không liên quan gì đến chuyện ly hôn Triệu Lệ Dĩnh.

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Mới đây, cư dân mạng xứ Trung lần lượt "bóc sạn" trong phim cổ trang mới của Phùng Thiệu Phong và Bánh Tiểu Nhiễm.

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