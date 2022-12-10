Danh tính mỹ nhân 9x 'gây bão' ngang ngửa Triệu Lệ Dĩnh trong 'Gió thổi Bán Hạ'

Tuy nhiên, trong bộ phim này, nhiều người còn chú ý tới một gương mặt xinh đẹp khác, đó là Tôn Thiên với vai Cao Tân Di. Đây là một nhân vật khá thú vị không kém Hứa Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh, đi theo tiếng gọi tình yêu mà bỏ mặc tất cả. Mỗi lần Cao Tân Di xuất hiện là để lại cho người xem không ít khoảnh khắc đáng yêu.

Dù mới lên sóng những tập đầu tiên nhưng bộ phim không chỉ được khen ngợi về nội dung kịch tính mà còn nhờ diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên, đặc biệt là nữ chính Triệu Lệ Dĩn h . Nữ diễn viên tiếp tục xây dựng hình tượng người phụ nữ vươn mình trước thời thế, một tay gây dựng sự nghiệp mà không cần tới cánh đàn ông.

Khán giả đại chúng biết đến Tôn Thiên nhiều nhất khi cô đóng vai tình địch của Sam Thái trong Vườn sao băng remake năm 2018. Tôn Thiên không phải cái tên có lưu lượng quá lớn nhưng thân hình hoàn hảo, ngoại hình dễ thương, nụ cười tươi như nắng mặt trời đã làm cho ngôi sao sinh năm 1997 giống như tình đầu thời trung học của bất cứ ai.

Từ những phim như Thanh xuân của mình đều là cậu, Mau đưa anh trai tôi đi giùm cái, Thiếu nữ Thái Cực Quyền hay gần đây nhất là Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta, Tôn Thiên đều mang lại cho người xem cảm giác ấm áp và thân thương. Ưu điểm của Tôn Thiên còn là việc sở hữu giọng nói của một 'chú mèo con', khiến cô gây được thiện cảm lớn, không bị gượng ép ở các cảnh phim sủng ngọt. Vì thế, Tôn Thiên được rất nhiều đạo diễn ưu ái cho đóng phim ngôn tình.

Tuy chỉ là những tác phẩm nhỏ, ít được đầu tư lớn, song cũng giúp đẩy tên tuổi của cô nàng lên một tầm cao hơn.