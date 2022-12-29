Liệu Dương Mịch có 'bước vào vết xe đổ' của Triệu Lệ Dĩnh khi kết hợp với Cung Tuấn?

Sao quốc tế 29/12/2022 07:35

Việc hai diễn viên nổi tiếng Dương Mịch và Cung Tuấn kết hợp trong dự án phim mới mang tên "Hồ yêu tiểu hồng nương" khiến giới truyền thông Hoa ngữ xôn xao.

Dự án cổ trang Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương do Dương Mịch - Cung Tuấn đóng chính đã hoàn tất khâu ghi hình. Dù chưa có thông tin phát sóng nhưng Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đã nhanh chóng được xếp vào hàng phim Hoa ngữ "bom tấn" đáng mong chờ bậc nhất năm 2023. Thậm chí, "Hồ yêu tiểu hồng nương" còn được cho là bom tấn cổ trang giúp vực dậy tên tuổi của Dương Mịch.

Bởi so với dòng phim hiện đại, các phim cổ trang, tiên hiệp là thế mạnh của mỹ nhân họ Dương. Chính điều này khiến các fan của cô cũng đặt nhiều kỳ vọng rằng nữ diễn viên sẽ lấy lại vị thế của mình trước Triệu Lệ Dĩnh.

Liệu Dương Mịch có 'bước vào vết xe đổ' của Triệu Lệ Dĩnh khi kết hợp với Cung Tuấn? - Ảnh 1

Đặc biệt, để quảng bá cho dự án này, Cung Tuấn cùng Dương Mịch sẽ cùng lên bìa tạp chí Bazaar vào tháng 2/2023. Đáng nói hơn đây sẽ là bộ ảnh được tung ra đúng dịp lễ tình yêu. Đồng thời, dự án "Hồ yêu tiểu hồng nương" do Dương Mịch và Cung Tuấn đóng cũng đang có những kế hoạch quảng bá rầm rộ trước khi phim lên sóng.

Về thế mạnh, "Hồ yêu tiểu hồng nương" có nội dung và kịch bản phù hợp với nét diễn của Dương Mịch. Bên cạnh đó, những tạo hình mới của cặp đôi chính được đoàn phim chia sẻ nhận được những bình luận tích cực của khán giả. Hơn nữa, lượng người hâm mộ cổ trang của Dương Mịch khá lớn. Chính điều đó, bộ phim cổ trang này cũng nằm trong top những dự án được mong chờ lên sóng.  

Liệu Dương Mịch có 'bước vào vết xe đổ' của Triệu Lệ Dĩnh khi kết hợp với Cung Tuấn? - Ảnh 2

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm mạnh, không ít người bày tỏ sự lo ngại về dự án phim "Hồ yêu tiểu hồng nương". Tuy hội tụ dàn diễn viên có ngoại hình đẹp, tạo hình bắt mắt, song diễn xuất của Dương Mịch mấy năm nay không ổn định. Cô thường bị chê gượng cảm, thiếu cảm xúc khi nhập vai. Vậy nên, ở phim mới, nếu không có phong độ tốt, tác phẩm cũng dễ bị chê thảm họa.

Thêm vào đó, sự kết hợp của một diễn viên thế hệ 8X (Dương Mịch) và 9x (Cung Tuấn) cũng dễ tạo nên sự mất cân bằng về tuổi tác, nhất là khi cả hai đóng vai tình nhân. Đồng thời, nếu hợp tác cùng Dương Mịch, Cung Tuấn yếu thế hơn đàn chị về lượng người hâm mộ, độ nổi tiếng và thâm niên diễn xuất. Nếu có thể đóng chung với một diễn viên mạnh hơn mình, đây là cơ hội cho nam diễn viên. Anh không chỉ có thể học hỏi được từ tiền bối khả năng diễn xuất nhưng cũng chính từ đây, anh sẽ dễ bị so sánh, lộ các khuyết điểm.

Chính vì thế, nếu Dương Mịch không có sự ăn ý với Cung Tuấn, rất dễ "Hồ yêu tiểu hồng nương" sẽ đi vào vết xe đổ giống "Hữu phỉ" của Triệu Lệ Dĩnh.

Rộ tin con gái Dương Mịch và Lưu Khải Uy không thích bạn gái mới của bố

Rộ tin con gái Dương Mịch và Lưu Khải Uy không thích bạn gái mới của bố

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Tiểu Gạo Nếp - con gái của cặp đôi Lưu Khải Uy và Dương Mịch là đã gặp bạn gái mới của bố là Lý Hiểu Phong.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh Cung Tuấn sao châu á sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Rộ tin con gái Dương Mịch và Lưu Khải Uy không thích bạn gái mới của bố

Rộ tin con gái Dương Mịch và Lưu Khải Uy không thích bạn gái mới của bố

'Gió thổi bán hạ' nâng tầm tên tuổi Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đành chịu 'lép vế' và dần mất đi vị thế

'Gió thổi bán hạ' nâng tầm tên tuổi Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đành chịu 'lép vế' và dần mất đi vị thế

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch bất ngờ 'quay xe' không đối đầu nữa, chuyển sang đóng vai phụ cho Tôn Lệ?

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch bất ngờ 'quay xe' không đối đầu nữa, chuyển sang đóng vai phụ cho Tôn Lệ?

Dàn sao đình đám quy tụ trong Đêm hội cuối năm của đài Hồ Nam, Dương Mịch và Dương Tử cũng góp mặt khiến fan háo hức mong chờ

Dàn sao đình đám quy tụ trong Đêm hội cuối năm của đài Hồ Nam, Dương Mịch và Dương Tử cũng góp mặt khiến fan háo hức mong chờ

Dương Mịch khuấy đảo cộng đồng mạng vào dịp cuối năm với 2 bộ ảnh có hình thái đối lập nhau

Dương Mịch khuấy đảo cộng đồng mạng vào dịp cuối năm với 2 bộ ảnh có hình thái đối lập nhau

Những cặp bạn siêu thân ít người biết đến tại Cbiz: Dương Mịch và Tần Lam thân thiết hơn mức tình bạn thông thường

Những cặp bạn siêu thân ít người biết đến tại Cbiz: Dương Mịch và Tần Lam thân thiết hơn mức tình bạn thông thường

TIN MỚI NHẤT

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 21 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 2 giờ 21 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 3 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng