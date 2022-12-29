Liệu Dương Mịch có 'bước vào vết xe đổ' của Triệu Lệ Dĩnh khi kết hợp với Cung Tuấn?

Bởi so với dòng phim hiện đại, các phim cổ trang, tiên hiệp là thế mạnh của mỹ nhân họ Dương. Chính điều này khiến các fan của cô cũng đặt nhiều kỳ vọng rằng nữ diễn viên sẽ lấy lại vị thế của mình trước Triệu Lệ Dĩnh .

Dự án cổ trang Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương do Dương Mịch - Cung Tuấn đóng chính đã hoàn tất khâu ghi hình. Dù chưa có thông tin phát sóng nhưng Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đã nhanh chóng được xếp vào hàng phim Hoa ngữ "bom tấn" đáng mong chờ bậc nhất năm 2023. Thậm chí, "Hồ yêu tiểu hồng nương" còn được cho là bom tấn cổ trang giúp vực dậy tên tuổi của Dương Mịch.

Đặc biệt, để quảng bá cho dự án này, Cung Tuấn cùng Dương Mịch sẽ cùng lên bìa tạp chí Bazaar vào tháng 2/2023. Đáng nói hơn đây sẽ là bộ ảnh được tung ra đúng dịp lễ tình yêu. Đồng thời, dự án "Hồ yêu tiểu hồng nương" do Dương Mịch và Cung Tuấn đóng cũng đang có những kế hoạch quảng bá rầm rộ trước khi phim lên sóng.

Về thế mạnh, "Hồ yêu tiểu hồng nương" có nội dung và kịch bản phù hợp với nét diễn của Dương Mịch. Bên cạnh đó, những tạo hình mới của cặp đôi chính được đoàn phim chia sẻ nhận được những bình luận tích cực của khán giả. Hơn nữa, lượng người hâm mộ cổ trang của Dương Mịch khá lớn. Chính điều đó, bộ phim cổ trang này cũng nằm trong top những dự án được mong chờ lên sóng.

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm mạnh, không ít người bày tỏ sự lo ngại về dự án phim "Hồ yêu tiểu hồng nương". Tuy hội tụ dàn diễn viên có ngoại hình đẹp, tạo hình bắt mắt, song diễn xuất của Dương Mịch mấy năm nay không ổn định. Cô thường bị chê gượng cảm, thiếu cảm xúc khi nhập vai. Vậy nên, ở phim mới, nếu không có phong độ tốt, tác phẩm cũng dễ bị chê thảm họa.

Thêm vào đó, sự kết hợp của một diễn viên thế hệ 8X (Dương Mịch) và 9x (Cung Tuấn) cũng dễ tạo nên sự mất cân bằng về tuổi tác, nhất là khi cả hai đóng vai tình nhân. Đồng thời, nếu hợp tác cùng Dương Mịch, Cung Tuấn yếu thế hơn đàn chị về lượng người hâm mộ, độ nổi tiếng và thâm niên diễn xuất. Nếu có thể đóng chung với một diễn viên mạnh hơn mình, đây là cơ hội cho nam diễn viên. Anh không chỉ có thể học hỏi được từ tiền bối khả năng diễn xuất nhưng cũng chính từ đây, anh sẽ dễ bị so sánh, lộ các khuyết điểm.

Chính vì thế, nếu Dương Mịch không có sự ăn ý với Cung Tuấn, rất dễ "Hồ yêu tiểu hồng nương" sẽ đi vào vết xe đổ giống "Hữu phỉ" của Triệu Lệ Dĩnh.