'Gió thổi bán hạ' nâng tầm tên tuổi Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đành chịu 'lép vế' và dần mất đi vị thế

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Dương Mịch lại không có nhiều tác phẩm thành công. Trong khi Triệu Lệ Dĩnh chuyển hướng đóng phim chính kịch nhận nhiều lời khen thì Dương Mịch bị chê về diễn xuất.

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đều thuộc lứa diễn viên 8X tài năng và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại Trung Quốc cũng như một số nước quốc tế. Cả hai đều là những nữ diễn viên có nhiều tác phẩm gây tiếng vang, luôn cạnh tranh nhau vị trí "nữ hoàng rating".

Trang QQ vừa điểm mặt những sao nữ Hoa ngữ có diễn xuất gây thất vọng trong năm 2022. Danh sách này có Triệu Lộ Tư, Trần Ngọc Kỳ. Đặc biệt, sự góp mặt của Dương Mịch khiến nhiều khán giả bàn tán. Theo đó, truyền thông Hoa ngữ lý giải trong năm 2022, Dương Mịch có 2 phim lên sóng nhưng đều không tạo được dấu ấn như kỳ vọng.

Với bộ phim "Cảm ơn bác sĩ", Dương Mịch thoại đơ cứng, không cảm xúc. Người xem cảm giác như cô học thuộc lòng các câu thoại chứ không truyền tải được bằng cảm xúc của mình. Còn "Định luật 80/20 của tình yêu" là một bộ phim thuộc thế mạnh của Dương Mịch nhưng cũng gây thất vọng. Truyền thông còn nhận định, nữ diễn viên bị đánh giá là cố gồng mình đóng những vai trẻ trung nhưng tuổi tác và nhan sắc không còn phù hợp.

Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh liên tiếp có nhiều tác phẩm tạo được ấn tượng với công chúng. Sau "Hạnh Phúc đến Vạn gia" thì hiện tại "Gió thổi bán hạ" đang là tác phẩm tiếp theo thu hút sự quan tâm của khán giả. Cụ thể, "Gió thổi bán hạ" do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đã chính thức mở điểm Douban với 8,4 điểm. Trong đó, tỉ lệ 4 - 5 sao chiếm đến hơn 83% (5 sao chiếm 46,8% và 4 sao chiếm 36,8%).

Trong cuộc đua phim ảnh năm nay, Triệu Lệ Dĩnh đang cho thấy phong độ rất tốt của cô trước các đồng nghiệp. Nếu như, Dương Mịch bị chê thụt lùi về khâu diễn xuất thì Triệu Lệ Dĩnh ngày một thăng hoa trong diễn xuất.