Dù là phim được định hình sẽ kén khán giả nhưng với diễn xuất tốt của mình, Triệu Lệ Dĩnh vẫn giúp "Gió thổi Bán Hạ" chinh phục người xem.

Giữa một rừng ngôn tình, bộ phim "Gió Thổi Bán Hạ" do Triệu Lệ Dĩnh nổi lên như một hiện tượng và chưa có dấu hiệu dừng lại, đây được xem là một trong những tác phẩm Hoa ngữ đáng xem nhất năm 2022. Tính tới thời điểm hiện tại, "Gió thổi Bán Hạ" vẫn giữ những kỷ lục mà khó có phim nào trong năm nay vượt được. Trong đó, phim đạt top 1 trong nhiều bảng xếp hạng phim uy tín. Cụ thể, điểm đánh giá trên Douban của phim vẫn ổn định ở mức 8,4 điểm. Số điểm này khá cao với một phim chính kịch không dễ thu hút khán giả xem như "Gió thổi Bán Hạ".

Thành công của phim phần lớn nhờ vào màn trình diễn tốt của Triệu Lệ Dĩnh trong vai Hứa Bán Hạ. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, phim cũng vấp phải những tranh luận từ người xem. Theo đó, không ít người tranh cãi tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong phim. Theo đó, họ cho rằng, nữ chính già và không nữ tính. Điều này khiến phim phần nào mất đi tính thẩm mỹ.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng những người chê bai tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh không tìm hiểu kĩ nguyên tác. Theo đó, trong nguyên tác, nữ chính Bán Hạ là người đứng tuổi, ngoại hình đầy đặn. Vậy nên, nữ diễn viên năm nay 35 tuổi vào vai Bán Hạ là rất hợp lý. Hơn nữa, vì đây là phim chính kịch, không tô đậm yếu tố ngôn tình nên việc vai diễn Hứa Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh trong phim không phải là một thiếu nữ ngọt ngào. Ngược lại, hình tượng vai diễn của mỹ nhân họ Triệu là một người phụ nữ mạnh mẽ, có dã tâm, dám lăn lộn trong chốn thương trường nhiều thủ đoạn. Theo truyền thông Hoa ngữ, hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đã chuyển hướng sang đóng phim chính kịch. Vậy nên những vai diễn của cô nặng yếu tố tâm lý và đòi hỏi diễn xuất tốt. Với những khán giả thích dòng phim ngôn tình, có thể chưa quen những tạo hình mới của mỹ nhân họ Triệu dẫn đến những tranh cãi không đáng có.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-do-vai-dien-cua-trieu-le-dinh-trong-gio-thoi-ban-ha-gay-ra-tranh-cai-khap-coi-mang-535742.html