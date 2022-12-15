Ngu Thư Hân quyết không thua kém 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh khi đạt được thành tích đáng nể này

Sao quốc tế 15/12/2022 07:35

Triệu Lệ Dĩnh và Ngu Thư Hân đều nhận được sự chú ý từ khán giả với các bộ phim "ăn khách" được phát sóng trong năm 2022.

Mới đây, cư dân mạng bàn tán trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh Ngu Thư Hân đều là những nữ diễn viên phá 10.000 nhiệt trên hai nền tảng khác nhau trong năm 2022 này. Cụ thể, Triệu Lệ Dĩnh có 2 tác phảm phá nhiệt 10.000 là "Phong Xuy Bán Hạ" của đài Tencent và "Hạnh Phúc Đến Vạn Gia" của đài Youku.

Đặc biệt, nếu tính từ sau khi Youku thay đổi cách tính nhiệt độ từ ngày 26/6 vừa qua thì "Hạnh Phúc Đến Vạn Gia" cũng chính là bộ phim đầu tiên phá nhiệt độ 10.000 của nền tảng này. Việc phá vỡ hàng loạt kỷ lục đã thể hiện sức hút của Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Là một bộ phim thuộc thể loại tâm lý, dự án bị khán giả nghi ngờ sẽ kém nổi ngay từ khi mới công bố lịch chiếu. 

Ngu Thư Hân quyết không thua kém 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh khi đạt được thành tích đáng nể này - Ảnh 1

Còn Ngu Thư Hân, cô nàng sở hữu 10.000 với 2 tác phẩm là "Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người" của đài Tencent và "Thương Lan Quyết" của Youku. Nữ diễn viên hiện là cái tên được mọi người truy lùng, tìm kiếm nhiều nhất. Cô cũng là nữ diễn viên lứa sau 95 đầu tiên có nhiệt độ phim phá 10000 ở cả hai nền tảng IQIYI và Youku.

Với những thành quả vượt trội này, nàng đã nhận về không ít lời khen tích cực từ phía khán giả. Mọi người bày tỏ rằng cô xứng đáng được nhận danh xưng là tiểu hoa hàng đầu của thế hệ diễn viên mới. Tuy xét về thực tích, mỹ nhân Thương Lan Quyết đang dẫn đầu với nhiều thành tích ấn tượng, nhưng xét về diễn xuất, Ngu Thư Hân vẫn chưa phải là cái tên nổi bật nhất. Bởi thế, nhiều khán giả cũng cho rằng hiện tại là quá sớm để chọn cô làm người dẫn đầu lứa tiểu hoa sau 95. 

Ngu Thư Hân quyết không thua kém 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh khi đạt được thành tích đáng nể này - Ảnh 2

Tuy nhiên, mặc dù cùng có hai phim phá 10.000 điểm nhiệt độ ở 2 nền tảng, thế nhưng Ngu Thư Hân vẫn chưa thể ngang cơ Triệu Lệ Dĩnh. Thêm vào đó, phim của hai nàng tiểu hoa này lại thuộc đề tài khác nhau nên lại càng không thể đặt lên bàn cân so sánh.

Lý do phim của Triệu Lệ Dĩnh vẫn thắng thế Dương Mịch mặc dù 'sinh sau đẻ muộn'

Lý do phim của Triệu Lệ Dĩnh vẫn thắng thế Dương Mịch mặc dù 'sinh sau đẻ muộn'

Bộ phim "Gió thổi Bán Hạ" do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đã nhanh chóng trở thành đề tài gây sốt trên các diễn đàn điện ảnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Ngu Thư Hân sao hoa ngữ sao châu á Thương Lan Quyết Hạnh Phúc Đến Vạn Gia Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người Phong Xuy Bán Hạ

TIN LIÊN QUAN

Lý do phim của Triệu Lệ Dĩnh vẫn thắng thế Dương Mịch mặc dù 'sinh sau đẻ muộn'

Lý do phim của Triệu Lệ Dĩnh vẫn thắng thế Dương Mịch mặc dù 'sinh sau đẻ muộn'

Danh tính mỹ nhân 9x 'gây bão' ngang ngửa Triệu Lệ Dĩnh trong 'Gió thổi Bán Hạ'

Danh tính mỹ nhân 9x 'gây bão' ngang ngửa Triệu Lệ Dĩnh trong 'Gió thổi Bán Hạ'

Không chịu thua kém đồng nghiệp, phim của Triệu Lệ Dĩnh đạt thành tích đáng nể sau hơn 10 ngày phát sóng

Không chịu thua kém đồng nghiệp, phim của Triệu Lệ Dĩnh đạt thành tích đáng nể sau hơn 10 ngày phát sóng

Thành công nối tiếp nhau, 'Gió Thổi Bán Hạ' của Triệu Lệ Dĩnh là phim Hoa ngữ hay nhất năm 2022?

Thành công nối tiếp nhau, 'Gió Thổi Bán Hạ' của Triệu Lệ Dĩnh là phim Hoa ngữ hay nhất năm 2022?

Lộ diện với tạo hình đầy ma mị của Ngu Thư Hân trong dự án phim đóng cùng 'bạn trai Bạch Lộc'

Lộ diện với tạo hình đầy ma mị của Ngu Thư Hân trong dự án phim đóng cùng 'bạn trai Bạch Lộc'

Không chỉ 'so kè' trong năm 2022, Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư tiếp tục 'cạnh tranh ngầm' trong năm 2023

Không chỉ 'so kè' trong năm 2022, Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư tiếp tục 'cạnh tranh ngầm' trong năm 2023

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Video 42 phút trước
Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 54 phút trước
Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 1 giờ 42 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi