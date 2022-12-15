Ngu Thư Hân quyết không thua kém 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh khi đạt được thành tích đáng nể này

Triệu Lệ Dĩnh và Ngu Thư Hân đều nhận được sự chú ý từ khán giả với các bộ phim "ăn khách" được phát sóng trong năm 2022.

Mới đây, cư dân mạng bàn tán trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Ngu Thư Hân đều là những nữ diễn viên phá 10.000 nhiệt trên hai nền tảng khác nhau trong năm 2022 này. Cụ thể, Triệu Lệ Dĩnh có 2 tác phảm phá nhiệt 10.000 là "Phong Xuy Bán Hạ" của đài Tencent và "Hạnh Phúc Đến Vạn Gia" của đài Youku.

Đặc biệt, nếu tính từ sau khi Youku thay đổi cách tính nhiệt độ từ ngày 26/6 vừa qua thì "Hạnh Phúc Đến Vạn Gia" cũng chính là bộ phim đầu tiên phá nhiệt độ 10.000 của nền tảng này. Việc phá vỡ hàng loạt kỷ lục đã thể hiện sức hút của Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Là một bộ phim thuộc thể loại tâm lý, dự án bị khán giả nghi ngờ sẽ kém nổi ngay từ khi mới công bố lịch chiếu.

Còn Ngu Thư Hân, cô nàng sở hữu 10.000 với 2 tác phẩm là "Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người" của đài Tencent và "Thương Lan Quyết" của Youku. Nữ diễn viên hiện là cái tên được mọi người truy lùng, tìm kiếm nhiều nhất. Cô cũng là nữ diễn viên lứa sau 95 đầu tiên có nhiệt độ phim phá 10000 ở cả hai nền tảng IQIYI và Youku.

Với những thành quả vượt trội này, nàng đã nhận về không ít lời khen tích cực từ phía khán giả. Mọi người bày tỏ rằng cô xứng đáng được nhận danh xưng là tiểu hoa hàng đầu của thế hệ diễn viên mới. Tuy xét về thực tích, mỹ nhân Thương Lan Quyết đang dẫn đầu với nhiều thành tích ấn tượng, nhưng xét về diễn xuất, Ngu Thư Hân vẫn chưa phải là cái tên nổi bật nhất. Bởi thế, nhiều khán giả cũng cho rằng hiện tại là quá sớm để chọn cô làm người dẫn đầu lứa tiểu hoa sau 95.

Tuy nhiên, mặc dù cùng có hai phim phá 10.000 điểm nhiệt độ ở 2 nền tảng, thế nhưng Ngu Thư Hân vẫn chưa thể ngang cơ Triệu Lệ Dĩnh. Thêm vào đó, phim của hai nàng tiểu hoa này lại thuộc đề tài khác nhau nên lại càng không thể đặt lên bàn cân so sánh.

Lý do phim của Triệu Lệ Dĩnh vẫn thắng thế Dương Mịch mặc dù 'sinh sau đẻ muộn' Bộ phim "Gió thổi Bán Hạ" do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đã nhanh chóng trở thành đề tài gây sốt trên các diễn đàn điện ảnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngu-thu-han-quyet-khong-thua-kem-dan-chi-trieu-le-dinh-khi-dat-duoc-thanh-tich-dang-ne-nay-535043.html