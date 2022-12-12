Lộ diện với tạo hình đầy ma mị của Ngu Thư Hân trong dự án phim đóng cùng 'bạn trai Bạch Lộc'

Sao quốc tế 12/12/2022 07:35

Mới đây, dự án phim "Vân Chi Vũ" đã bất ngờ tung ra hình ảnh hậu trường mới, qua đó, lần đầu hé lộ cái nhìn sơ lược về tạo hình của Ngu Thư Hân.

Mới đây, Ngu Thư Hân đã gia nhập đoàn làm phim "Vân Chi Vũ" hợp tác cùng Trương Lăng Hách. Đồng thời, mạng đã xuất hiện một loạt ảnh hé lộ tạo hình đầu tiên của Ngu Thư Hân trong phim. Theo đó, nàng tiểu hoa được diện một tạo hình với màu chủ đạo là đen và đỏ. Không hoa cài đầu cầu kỳ, trang phục màu đơn giản hết mức nhưng lại giúp Ngu Thư Hân đẹp ma mị trên phim trường.

 

Lộ diện với tạo hình đầy ma mị của Ngu Thư Hân trong dự án phim đóng cùng 'bạn trai Bạch Lộc' - Ảnh 1Lộ diện với tạo hình đầy ma mị của Ngu Thư Hân trong dự án phim đóng cùng 'bạn trai Bạch Lộc' - Ảnh 2Lộ diện với tạo hình đầy ma mị của Ngu Thư Hân trong dự án phim đóng cùng 'bạn trai Bạch Lộc' - Ảnh 3Lộ diện với tạo hình đầy ma mị của Ngu Thư Hân trong dự án phim đóng cùng 'bạn trai Bạch Lộc' - Ảnh 4Lộ diện với tạo hình đầy ma mị của Ngu Thư Hân trong dự án phim đóng cùng 'bạn trai Bạch Lộc' - Ảnh 5

Ngu Thư Hân hiện có lợi thế sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu, cuồng nhiệt nhờ tham gia show giải trí Thanh xuân có bạn 2. Ngu Thư Hân cũng có những bộ phim thành công như Trạm kế tiếp là hạnh phúc, Khúc biến tấu ánh trăng, Khu rừng nhỏ của hai người. Đặc biệt, bộ phim cổ trang Thương lan quyết được đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đánh giá là một trong những tác phẩm hot nhất năm 2022.

Trương Lăng hách sinh năm 1997, năm 23 tuổi, anh từng có vai chính đầu tiên trong bộ phim Thiếu Nữ Đại Nhân. Sau đó năm 2020, Trương Lăng Hách trở lại màn ảnh nhỏ với vai chính thứ hai trong bộ phim ngôn tình thanh xuân Khoảnh khắc rung động. Và đến năm 2021, Trương Lăng Hách vào vai nam phụ Trường Hành trong phim Thương Lan Quyết.

Lộ diện với tạo hình đầy ma mị của Ngu Thư Hân trong dự án phim đóng cùng 'bạn trai Bạch Lộc' - Ảnh 6

Vân Chi Vũ là một bộ phim truyền hình võ thuật cổ trang huyền thoại do đạo diễn Quách Kính Minh chỉ đạo, có nội dung xoay quanh Công Tử Vũ (do Trương Lăng Hách thủ vai) - một chàng trai nổi loạn, không thích bị gò bó và cô nàng điệp viên Vân Vi Sam (do Ngu Thư Hân thủ vai) với khao khát được tự do. Công Tử Vũ buộc phải trở thành chủ gia đình sau khi cha và anh trai qua đời, tình cờ Vân Vi Sam lại được cử vào cung điện ẩn nấp. Sau một khoảng thời gian ở gần nhau, Vân Vi Sam lại có tình cảm với Công Tử Vũ. 

Là những gương mặt diễn viên trẻ được kỳ vọng nhất hiện nay, mọi dự án của Trương Lăng Hách và Ngu Thư Hân đều đang nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả.

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