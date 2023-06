Lộ diện với tạo hình đầy ma mị của Ngu Thư Hân trong dự án phim đóng cùng 'bạn trai Bạch Lộc'

Trương Lăng hách sinh năm 1997, năm 23 tuổi, anh từng có vai chính đầu tiên trong bộ phim Thiếu Nữ Đại Nhân. Sau đó năm 2020, Trương Lăng Hách trở lại màn ảnh nhỏ với vai chính thứ hai trong bộ phim ngôn tình thanh xuân Khoảnh khắc rung động. Và đến năm 2021, Trương Lăng Hách vào vai nam phụ Trường Hành trong phim Thương Lan Quyết.

Vân Chi Vũ là một bộ phim truyền hình võ thuật cổ trang huyền thoại do đạo diễn Quách Kính Minh chỉ đạo, có nội dung xoay quanh Công Tử Vũ (do Trương Lăng Hách thủ vai) - một chàng trai nổi loạn, không thích bị gò bó và cô nàng điệp viên Vân Vi Sam (do Ngu Thư Hân thủ vai) với khao khát được tự do. Công Tử Vũ buộc phải trở thành chủ gia đình sau khi cha và anh trai qua đời, tình cờ Vân Vi Sam lại được cử vào cung điện ẩn nấp. Sau một khoảng thời gian ở gần nhau, Vân Vi Sam lại có tình cảm với Công Tử Vũ.

Là những gương mặt diễn viên trẻ được kỳ vọng nhất hiện nay, mọi dự án của Trương Lăng Hách và Ngu Thư Hân đều đang nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả.