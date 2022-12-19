Phim có độ hot vượt mức 10000 trên IQIYI, trở thành phim chiếu đài đạt thành tích này nhanh nhất iQIYI trong năm nay, đồng thời trở thành bộ phim tiếp theo của Triệu Lệ Dĩnh lập được kỷ lục này trong năm nay sau “Hạnh phúc đên Vạn gia”. Hơn nữa, “Gió thổi bán hạ” cũng là bộ phim điểm cao nhất trên Douban của Triệu Lệ Dĩnh, với số điểm 8,4/10 nhờ gần 140 ngàn lượt bình trọn.

Năm 2022 có thể được coi là một năm thành công của Triệu Lệ Dĩnh khi nữ diễn viên sở hữu nhiều bộ phim được đánh giá cao như “Hạnh phúc đến Vạn gia”, “Gió thổi bán hạ”… Nhờ diễn xuất tốt, cảnh quay chân thực, đề tài mới nên “Gió thổi bán hạ” đạt được nhiều kỷ lục trong nghiệp diễn của Triệu Lệ Dĩnh cũng như trong những bộ phim phát sóng năm 2022.

Mới đây, bộ phim "Gió thổi Bán Hạ" vừa kết thúc sau khoảng 1 tháng phát sóng. Ban đầu phim được đánh giá rất cao về nội dung lẫn diễn xuất của dàn sao. Tuy nhiên, kết phim của bộ phim này lại gây nhiều tranh cãi.

Cụ thể, trải qua bao cuộc đấu đá khốc liệt trên thương trường, Ngũ Kiến Thiết và Hứa Bán Hạ cũng ngồi lại với nhau hợp tác kinh doanh. Những tưởng cái bắt tay sẽ mang đến 1 tương lai tươi sáng cho công ty, kết quả lại là mở đầu của 1 chuỗi rắc rối mới. Sau khi quyết định đưa công ty lên sàn chứng khoán, mà theo như lời Triệu Lũy chính là quá trình mọi thứ bị lật tẩy. Sau đó, xưởng thép Vũ Trụ bị cơ quan điều tra đình chỉ vì nghi ngờ trốn thuế và buôn lậu.

Vốn dĩ nhóm người của Hứa Bán Hạ (tức Triệu Lệ Dĩnh) làm ăn ngay thẳng, tuy nhiên, do bối cảnh đất nước có nhiều biến đổi trong dự luật khiến mọi việc xoay chuyển không kịp trở tay. Việc hôm nay làm đúng, ngày mai có thể lại trở thành phạm pháp, vậy nên doanh nghiệp của Bán Hạ lại đứng trước nguy cơ phá sản. Tuy gặp khó khăn trên thương trường nhưng bên cạnh Bán Hạ lại có những người đồng nghiệp thân thiết, kề vai sát cánh với cô.

2 năm trôi qua với vô số thủ tục pháp lý và kiện tụng, cuối cùng, Ngũ Kiến Thiết đứng ra nhận tội. Hứa Bán Hạ cũng thẳng thắn về việc làm ô nhiễm bãi bùn năm xưa của doanh nghiệp mình. 5 người cùng nhau kinh doanh cùng nhau chịu trách nhiệm trước pháp luật và nhận án phạt 1 năm tù với đặc quyền miễn thi hành án 1 năm do có thái độ thành khẩn và chuộc lỗi đúng lúc. Bộ phim kết thúc với lời tuyên của tòa án.

Có thể thấy, nội dung ở tình tiết cuối "Gió thổi Bán Hạ" được khán giả đánh giá thu hút và khác biệt so với các phim chính kịch khác. Tuy nhiên, cái kết của phim lại gây tranh cãi. Ban đầu, mô típ phim xây dựng là hình ảnh nữ cường, một người phụ nữ vươn lên và đạt được thành công trong xã hội nơi mà ngành công nghiệp nặng chỉ thuộc về nam giới.

Vậy nên, khi ê-kíp chọn cái kết mà ở đó không có sự vinh quang, không có đỉnh cao danh vọng mà chỉ còn đọng lại những hoài niệm, những bài học cay đắng trong nghề khiến người xem có phần hụt hẫng và tranh cãi. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng những tình tiết cuối phim của Triệu Lệ Dĩnh thường thấy trong kinh doanh. Và với cái kết mở như "Gió thổi Bán Hạ", khán giả có thể tự vẽ cho mình những kết thúc riêng.