Ngoài kĩ năng diễn xuất, 'Gió thổi Bán Hạ' của Triệu Lệ Dĩnh còn có những yếu tố này để thu hút

Sao quốc tế 17/12/2022 08:15

Theo truyền thông Hoa ngữ, phim 'Gió thổi Bán Hạ' của Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục ghi nhận nhiều thành tích mới. 

Theo truyền thông Hoa ngữ, phim "Gió thổi Bán Hạ" của Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục ghi nhận thành tích mới. Cụ thể, nhiệt độ (đột hot) iQIYI vượt mốc 10200+ (cụ thể 10263). Không những vậy, nhân vật Hứa Bán Hạ do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai đã trở thành nhân vật tiếp theo trong năm nay có chỉ số nhân vật Vlinkage vượt 9.0 (9.05); chỉ số phim truyền hình Vlinkage vượt 90 (cụ thể là 91.02), trở thành phim chiếu đài đạt thành tích này nhanh nhất iQIYI trong năm nay.

Ngoài kĩ năng diễn xuất, 'Gió thổi Bán Hạ' của Triệu Lệ Dĩnh còn có những yếu tố này để thu hút - Ảnh 1

Bên cạnh, thành công của "Gió thổi Bán Hạ" được nhận định rằng ngoài diễn xuất tốt của Triệu Lệ Dĩnh thì tạo hình người phụ nữ thập niên 1990 của cô là điểm cộng lớn.

Theo đó, trong phim, Triệu Lệ Dĩnh gây ấn tượng với mái tóc xoăn thịnh hành ở thập niên 1990 cùng những bộ trang phục đẹp mắt phù hợp với nhiều hoàn cảnh. Đặc biệt, trong suốt bộ phim, nữ diễn viên sử dụng màu son đỏ nữ tính, quyến rũ và quyền lực, khiến khán giả không thể rời mắt. Ngoài sức hút từ phim, chính phong cách thời trang niên đại cũ vừa lạ vừa độc đáo lại khiến vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh nổi bật hơn.

Ngoài kĩ năng diễn xuất, 'Gió thổi Bán Hạ' của Triệu Lệ Dĩnh còn có những yếu tố này để thu hút - Ảnh 2

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang đạt độ chín trong diễn xuất khi vào vai Hứa Bán Hạ rất mượt mà, tinh tế. Hình ảnh một người phụ nữ kiên cường, mạnh mẽ, có chút liều lĩnh để đạt được thành công trên thương trường hiện lên rõ nét trong phim. Nữ diễn viên khắc họa được nhiều khía cạnh tâm lý của nhân vật, thể hiện sự từng trải của vai Hứa Bán Hạ xuyên suốt từ đầu tới cuối phim, như lúc Bán Hạ ngông cuồng nhờ chiến thắng trong nhiều vụ làm ăn, rồi trở nên trầm tĩnh sau sự ra đi của người bạn thân nhất.

Nhiều cảnh phim, Triệu Lệ Dĩnh có ít lời thoại, thể hiện cảm xúc thông qua ánh mắt. Bên cạnh đó, khả năng nhả thoại của người đẹp sinh năm 1987 cũng ngày càng điêu luyện, giàu cảm xúc, phù hợp với tâm trạng nhân vật.

Với thành công của bộ phim này, Triệu Lệ Dĩnh là được cho là chuyển mình thành công với phim chính kịch và được ghi nhận về diễn xuất.

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