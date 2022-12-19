Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh lại tiếp tục khiến cho người hâm mộ choáng ngợi trước bộ ảnh mới phong cách tựa nữ hoàng, vừa lạnh lùng vừa quyến rũ trên tạp chí ELLE số khai niên năm 2023. Đặc biệt, đôi mắt nhiều biểu cảm và nụ cười đẹp giúp Triệu Lệ Dĩnh tỏa ra thần thái riêng biệt trước ống kính.

Năm 2022 có thể được coi là một năm thành công của Triệu Lệ Dĩnh khi cô có nhiều bộ phim được đánh giá cao như “Hạnh phúc đến Vạn gia”, “Gió thổi bán hạ”… Mỗi bộ phim của cô đều bình dị chân thực, được các nhà phê bình đánh giá cao và được khán giả đón nhận nhiệt tình.

Nhờ diễn xuất tốt, cảnh quay chân thực, đề tài mới nên “Gió thổi bán hạ” đạt được nhiều kỷ lục trong nghiệp diễn của Triệu Lệ Dĩnh cũng như trong những bộ phim phát sóng năm 2022. Cụ thể, phim có độ hot vượt mức 10000 trên IQIYI, trở thành phim chiếu đài đạt thành tích này nhanh nhất iQIYI trong năm nay, đồng thời trở thành bộ phim tiếp theo của Triệu Lệ Dĩnh lập được kỷ lục này trong năm nay sau “Hạnh phúc đên Vạn gia”.

Nhờ chuyển hướng sang dòng phim chính kịch và đạt được nhiều thành công lớn, Triệu Lệ Dĩnh được giới chuyên môn đánh giá là đang có hướng đi đúng cho sự nghiệp. Mặc dù gây tranh cãi vì ngoại hình. Song, nữ diễn viên thẳng thắn trả lời trên tạp chí ELLE số tháng 1/2023.

Trong suốt quá trình quay phim, sự thay đổi cơ thể của Triệu Lệ Dĩnh có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cô chia sẻ: "Quay xong, họ đều nói tôi béo. Tôi rất vui, béo là đúng rồi, tôi sẽ ngồi và nhìn kiểu "Chị đây không dễ chọc", chị đây là Hứa Bán Hạ". Thực tế, khi thực sự tập trung theo dõi một vai diễn thì bạn sẽ không đổ lỗi cho cô ấy nếu cô ấy béo, gầy hay mệt mỏi. Tôi phải có rất nhiều kiểu diễn sức hút của nhân vật, rất nhiều mối quan hệ của nhân vật cần giải quyết và phim phải thể hiện được sự căng thẳng, vì vậy làm gì có thời gian nghĩ hôm nay mình béo hay gầy."