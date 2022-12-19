Tạo hình cực độc đáo của Triệu Lệ Dĩnh trên trang bìa khai niên của ELLE

Sao quốc tế 19/12/2022 15:55

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh lại tiếp tục khiến cho người hâm mộ choáng ngợi trước bộ ảnh chụp cho tạp chí ELLE số tháng 1/2023.

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh lại tiếp tục khiến cho người hâm mộ choáng ngợi trước bộ ảnh mới phong cách tựa nữ hoàng, vừa lạnh lùng vừa quyến rũ trên tạp chí ELLE số khai niên năm 2023. Đặc biệt, đôi mắt nhiều biểu cảm và nụ cười đẹp giúp Triệu Lệ Dĩnh tỏa ra thần thái riêng biệt trước ống kính.

Tạo hình cực độc đáo của Triệu Lệ Dĩnh trên trang bìa khai niên của ELLE - Ảnh 1

Tạo hình cực độc đáo của Triệu Lệ Dĩnh trên trang bìa khai niên của ELLE - Ảnh 2

Tạo hình cực độc đáo của Triệu Lệ Dĩnh trên trang bìa khai niên của ELLE - Ảnh 3

Tạo hình cực độc đáo của Triệu Lệ Dĩnh trên trang bìa khai niên của ELLE - Ảnh 4

Năm 2022 có thể được coi là một năm thành công của Triệu Lệ Dĩnh khi cô có nhiều bộ phim được đánh giá cao như “Hạnh phúc đến Vạn gia”, “Gió thổi bán hạ”… Mỗi bộ phim của cô đều bình dị chân thực, được các nhà phê bình đánh giá cao và được khán giả đón nhận nhiệt tình.

Nhờ diễn xuất tốt, cảnh quay chân thực, đề tài mới nên “Gió thổi bán hạ” đạt được nhiều kỷ lục trong nghiệp diễn của Triệu Lệ Dĩnh cũng như trong những bộ phim phát sóng năm 2022. Cụ thể, phim có độ hot vượt mức 10000 trên IQIYI, trở thành phim chiếu đài đạt thành tích này nhanh nhất iQIYI trong năm nay, đồng thời trở thành bộ phim tiếp theo của Triệu Lệ Dĩnh lập được kỷ lục này trong năm nay sau “Hạnh phúc đên Vạn gia”.

Tạo hình cực độc đáo của Triệu Lệ Dĩnh trên trang bìa khai niên của ELLE - Ảnh 5

Tạo hình cực độc đáo của Triệu Lệ Dĩnh trên trang bìa khai niên của ELLE - Ảnh 6

Tạo hình cực độc đáo của Triệu Lệ Dĩnh trên trang bìa khai niên của ELLE - Ảnh 7

Tạo hình cực độc đáo của Triệu Lệ Dĩnh trên trang bìa khai niên của ELLE - Ảnh 8

Tạo hình cực độc đáo của Triệu Lệ Dĩnh trên trang bìa khai niên của ELLE - Ảnh 9

 

Nhờ chuyển hướng sang dòng phim chính kịch và đạt được nhiều thành công lớn, Triệu Lệ Dĩnh được giới chuyên môn đánh giá là đang có hướng đi đúng cho sự nghiệp. Mặc dù gây tranh cãi vì ngoại hình. Song, nữ diễn viên thẳng thắn trả lời trên tạp chí ELLE số tháng 1/2023.

Trong suốt quá trình quay phim, sự thay đổi cơ thể của Triệu Lệ Dĩnh có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cô chia sẻ: "Quay xong, họ đều nói tôi béo. Tôi rất vui, béo là đúng rồi, tôi sẽ ngồi và nhìn kiểu "Chị đây không dễ chọc", chị đây là Hứa Bán Hạ". Thực tế, khi thực sự tập trung theo dõi một vai diễn thì bạn sẽ không đổ lỗi cho cô ấy nếu cô ấy béo, gầy hay mệt mỏi. Tôi phải có rất nhiều kiểu diễn sức hút của nhân vật, rất nhiều mối quan hệ của nhân vật cần giải quyết và phim phải thể hiện được sự căng thẳng, vì vậy làm gì có thời gian nghĩ hôm nay mình béo hay gầy."

Liệu Dữ phượng hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân có thể vượt qua 'cái bóng thành công' của Gió thổi Bán Hạ?

Liệu Dữ phượng hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân có thể vượt qua 'cái bóng thành công' của Gió thổi Bán Hạ?

Sau thành công vượt mong đợi với bộ phim hiện đại "Hạnh Phúc đến Vạn gia" và "Gió thổi Bán Hạ", nữ diễn viên tiếp tục được mong chờ trong bom tấn cổ trang "Dữ phượng hành" đóng chính cùng Lâm Canh Tân.

Xem thêm
Từ khóa:    Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ sao châu á làng sao phim của  Triệu Lệ Dĩnh Gió Thổi Bán Hạ  Triệu Lệ Dĩnh sexy

TIN LIÊN QUAN

Liệu Dữ phượng hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân có thể vượt qua 'cái bóng thành công' của Gió thổi Bán Hạ?

Liệu Dữ phượng hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân có thể vượt qua 'cái bóng thành công' của Gió thổi Bán Hạ?

Lý do vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Gió thổi Bán Hạ' gây ra tranh cãi khắp cõi mạng

Lý do vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Gió thổi Bán Hạ' gây ra tranh cãi khắp cõi mạng

Ngoài kĩ năng diễn xuất, 'Gió thổi Bán Hạ' của Triệu Lệ Dĩnh còn có những yếu tố này để thu hút

Ngoài kĩ năng diễn xuất, 'Gió thổi Bán Hạ' của Triệu Lệ Dĩnh còn có những yếu tố này để thu hút

Ngu Thư Hân quyết không thua kém 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh khi đạt được thành tích đáng nể này

Ngu Thư Hân quyết không thua kém 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh khi đạt được thành tích đáng nể này

Thần Ẩn: Hé lộ tạo hình của Triệu Lộ Tư, netizen khen ngợi đẹp hơn cả đàn chị Triệu Lệ Dĩnh

Thần Ẩn: Hé lộ tạo hình của Triệu Lộ Tư, netizen khen ngợi đẹp hơn cả đàn chị Triệu Lệ Dĩnh

Hết 'đụng hàng' Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư lại 'bắt chước' Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với tạo hình hồng y, mặt chi chít vết thương trong Thần Ẩn

Hết 'đụng hàng' Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư lại 'bắt chước' Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với tạo hình hồng y, mặt chi chít vết thương trong Thần Ẩn

TIN MỚI NHẤT

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 1 giờ 2 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 1 giờ 39 phút trước
Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng