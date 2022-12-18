Liệu Dữ phượng hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân có thể vượt qua 'cái bóng thành công' của Gió thổi Bán Hạ?

Sao quốc tế 18/12/2022 10:48

Sau thành công vượt mong đợi với bộ phim hiện đại "Hạnh Phúc đến Vạn gia" và "Gió thổi Bán Hạ", nữ diễn viên tiếp tục được mong chờ trong bom tấn cổ trang "Dữ phượng hành" đóng chính cùng Lâm Canh Tân.

Triệu Lệ Dĩnh từ trước đến nay luôn được công chúng biết đến là "nữ hoàng rating" hay "nữ hoàng phim cổ trang" của màn ảnh Hoa ngữ. Do đó, sau thành công liên tiếp với 2 bộ phim hiện đại "Hạnh Phúc đến Vạn gia" và "Gió thổi Bán Hạ", nữ diễn viên tiếp tục được mong chờ trong bom tấn cổ trang "Dữ phượng hành".

"Dữ phượng hành" là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương . Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Thẩm Ly được mệnh danh là Bích Thương Vương, tướng quân ma giới, nổi danh với vũ khí là cây ngân thương. Do không muốn kết hôn với con thứ 33 của Đế quân là Phất Dung Quân, một kẻ nổi tiếng háo sắc, lăng nhăng, Thẩm Ly trốn xuống nhân gian. Tại đây, cô gặp Thần quân từ thời thượng cổ Hành Chỉ, do nam diễn viên Lâm Canh Tân đảm nhiệm và nhanh chóng nảy sinh tình cảm với anh. 

Liệu Dữ phượng hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân có thể vượt qua 'cái bóng thành công' của Gió thổi Bán Hạ? - Ảnh 1

Về nội dung, đây là bộ phim thuộc thế mạnh của Triệu Lệ Dĩnh. Những mô típ phim kiểu này từng được cô thể hiện khá thành công. Cộng thêm với sức hút của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, khán giả phần nào an tâm. Bởi họ đã thể hiện được năng lực của mình ở "Sở Kiều truyện" cách đây 5 năm. Đây là màn tái hợp được nhiều người mong chờ nhất.

Trước đó, nhà làm phim "Sở Kiều truyện 2" từng muốn Triệu Lệ Dĩnh đóng chính vai Sở Kiều nhưng cô đã từ chối. Thậm chí, nhà làm phim này còn thuyết phục mỹ nhân họ Triệu đến 5 lần nhưng thời điểm đó, cô đang có kế hoạch riêng và muốn làm mới bản thân với các phim hiện đại.

Liệu Dữ phượng hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân có thể vượt qua 'cái bóng thành công' của Gió thổi Bán Hạ? - Ảnh 2

Chỉ với những clip do nhà sản xuất tung ra đã lập rất nhiều kỷ lục. Cụ thể, video ngày đóng máy phim đã vượt 30 triệu lượt xem chỉ sau khoảng thời gian ít ỏi được đăng tải. Không những vậy, clip trên còn lọt hot search tại Trung Quốc. Điều này đã phần nào cho thấy sức hút của tác phẩm cổ trang được mong đợi nhất năm này.

Đặc biệt, theo đánh giá của người hâm mộ trên Weibo, "Dữ phượng hành" của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chỉ nhận được 5,8% phiếu bầu trong tổng số phiếu ở danh sách dự đoán những tác phẩm có khả năng flop cao nhất (tức khả năng thất bại). Do đó, phim xếp thứ hạng thấp nhất có khả năng thất bại trong loạt phim được khảo sát. Điều này đồng nghĩa với việc phim của Triệu Lệ Dĩnh có khả năng thắng cao, được nhiều khán giả tin tưởng.

Lý do vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Gió thổi Bán Hạ' gây ra tranh cãi khắp cõi mạng

Lý do vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Gió thổi Bán Hạ' gây ra tranh cãi khắp cõi mạng

Dù là phim được định hình sẽ kén khán giả nhưng với diễn xuất tốt của mình, Triệu Lệ Dĩnh vẫn giúp "Gió thổi Bán Hạ" chinh phục người xem.

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