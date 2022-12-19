Thù lao đóng phim tăng vùn vụt trong năm nay, Triệu Lộ Tư được dự đoán có khả năng 'sánh ngang' với Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 19/12/2022 19:19

Triệu Lộ Tư được đánh giá nổi bật nhất trong số các tiểu hoa 95 của làng giải trí Hoa ngữ.

Nhờ thành công của bộ phim "Tinh Hán Xán Lạn", Triệu Lộ Tư hiện được đánh giá là có khả năng trở thành sao hạng A tuyến 1 như đàn chị Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh. Ngoài lượng người hâm mộ đông đảo, nữ diễn viên còn sở hữu mức thù lao cực khủng khi tham gia các dự án phim. 

Sau "Thả Thí Thiên Hạ" và "Tinh Hán Xán Lạn", mức thù lao của Triệu Lộ Tư tăng vọt từ 12 triệu nhân dân tệ lên 30 triệu nhân dân tệ. Đây là con số khủng đáng mơ ước đối với diễn viên trẻ như Triệu Lộ Tư. Mức cát-xê này bỏ xa loạt diễn viên đồng lứa như Ngu Thư Hân, Quan Hiểu Đồng,... thậm chí chuẩn bị ngang ngửa đàn chị như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch. 

Thù lao đóng phim tăng vùn vụt trong năm nay, Triệu Lộ Tư được dự đoán có khả năng 'sánh ngang' với Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 1

Trước đó, Sina Entertainment đã công bố danh sách 4 tiểu hoa sinh sau 95 của Cbiz bao gồm Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, Quan Hiểu Đồng và Tống Tổ Nhi. Trong đó Triệu Lộ Tư đứng đầu danh sách với độ nổi tiếng và số lượng người hâm mộ áp đảo 3 nữ diễn viên còn lại. 

Bên cạnh đó, theo thống kê của giới truyền thông Trung Quốc, chỉ tính từ tiền thù lao đóng phim và thu nhập từ quảng cáo, Triệu Lộ Tư đã bỏ túi hơn 120 triệu nhân dân tệ trong năm nay. 

Thù lao đóng phim tăng vùn vụt trong năm nay, Triệu Lộ Tư được dự đoán có khả năng 'sánh ngang' với Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 2

Hiện tại, Triệu Lộ Tư tiếp tục tham gia các dự án phim như “Thần Ẩn” đóng chung với Vương An Vũ, trước đó là “Vụng trộm không thể giấu” đắp cặp với Trần Triết Viễn. Điểm chung làm nên thành công của nàng tiểu hoa 85 ở những bộ phim này là cô nàng tạo được độ ăn ý tuyệt vời với bạn diễn, 'phản ứng cặp đôi' của cặp diễn viên chính được khán giả ủng hộ từ trong phim đến ngoài đời.

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Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Triệu Lộ Tư chính là người nắm lợi thế trong kịch bản của Thần Ẩn.

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