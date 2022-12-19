'Sốt xình xịch' bộ ảnh Triệu Lộ Tư xinh ngất ngây, khoe vẻ đẹp thuần khiết trong màu áo tuyển Argentina

Hòa chung không khí vui mừng của người hâm mộ tuyển Argentina ngay sau đó, người hâm mộ của Triệu Lộ Tư cũng bất ngờ "đào" lại bộ ảnh của cô nàng mặc áo đội tuyển Argentina vô cùng xinh đẹp.

Rạng sáng 19/12, người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi thưởng thức trận chung kết World Cup 2022 giữa Pháp và Argentina diễn ra sân Lusail, Qatar. Kết quả chung cuộc, đội Argentina giành chiến thắng vô cùng thuyết phục và giành cúp vàng về cho dân tộc. Messi trở thành nhân vật được gọi tên nhiều nhất vào hôm qua.

Được biết, bộ ảnh này đã được chụp cách đây vài năm nhưng sau trận Chung kết World Cup ngày hôm qua thì bỗng hot trở lại. Với màu ảnh trong sáng, nhan sắc tươi tắn cùng nụ cười rạng rỡ, Triệu Lộ Tư khiến ai nấy nhìn vào cũng đều phải "liêu xiêu".

Nhiều netizen đã dành nhiều lời khen của nữ diễn viên Tinh Hán Xán Lạn với vẻ đẹp thanh xuân, ngọt ngào khi ở tuổi đôi mươi. Mỹ nhân sinh năm 1998 thu hút người đối diện với khuôn mặt khả ái, nụ cười hồn nhiên và ánh mắt biết nói.

Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, là ngôi sao nổi bật nhất trong dàn Tiểu Hoa Đán 95. Khi mới vào nghề, Triệu Lộ Tư đã tham gia 16 bộ phim, trong đó có đến 13 bộ đóng chính. Nữ diên viên hợp tác với nhiều sao nam đình đám như Dương Dương, Tiêu Chiến, Ngô Lỗi...

Cô nàng còn vướng nhiều tin đồn rằng xuất thân trong gia đình giàu có, sống ở biệt thự rộng lớn và còn tự bỏ tiền làm phim do mình đóng chính. Vượt qua nhiều định kiến, đến thời điểm hiện tại, Triệu Lộ Tư đã vươn lên để trở thành cái tên bảo chứng cho loạt phim ăn khách.

Năm 2020, tên tuổi của Triệu Lộ Tư bùng nổ với web drama Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn. Bộ phim lấy đề tài xuyên không gây sốt màn ảnh nhỏ với hình ảnh đẹp mắt, nội dung hài hước.

Mùa hè vừa qua, Triệu Lộ Tư là cái tên hot nhất nhì Cbiz khi đóng cặp với Ngô Lỗi trong phim Tinh Hán Xán Lạn. Đây là tác phẩm góp phần đưa danh tiếng của cô lên một tầm cao mới, giúp cho nữ diễn viên liên tục thống trị trên các bảng xếp hạng truyền thông.