Trong năm 2022, Dương Mịch có 2 phim lên sóng nhưng đều không tạo được dấu ấn như kỳ vọng, thậm chí là bị chê "không kịp vuốt mặt". Ở bộ phim công sở Cảm Ơn Bác Sĩ, lời thoại của Dương Mịch bị nhận xét là quá tệ, đặc biệt là những đoạn thoại dài về kỹ thuật y khoa. Về cơ bản, nữ diễn viên đọc thuộc lòng mà không có cảm xúc. Đồng thời, cô vẫn giữ thói quen mím miệng sau khi nói khiến khán giả khó chịu.

Vừa qua, trang mạng Sohu công bố danh sách Những nữ diễn viên gây thất vọng nhất trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ năm 2022. Theo đó, Dương Mịch , Triệu Lộ Tư , Trần Ngọc Kỳ, Tống Thiến đều là những cái tên "chễm chệ" trong danh sách này. Tuy có nhiều bộ phim lên sóng nhưng với diễn xuất thất thường, các sao nữ này khiến khán giả phải lắc đầu ngán ngẩm.

Qua đến Định Luật Tình Yêu 80/20, diễn xuất Dương Mịch vẫn còn gượng gạo, tuổi tác chênh lệch so với bạn diễn. Hơn nữa, trạng thái mệt mỏi, nét diễn cường điệu, cũng như việc không tìm hiểu kỹ nhân vật khiến Dương Mịch không bộc lộ được thần thái, khí chất vốn có của một luật sư. Khán giả còn khắt khe cho rằng cô không còn phù hợp để đóng phim thần tượng và khuyên nữ minh tinh nên lựa chọn những kịch bản phù hợp với lứa tuổi hơn.

Triệu Lộ Tư

Trong năm nay, Triệu Lộ Tư khá chăm chỉ khi liên tục ở phim trường quay phim. Thế nhưng, dù có 3 tác phẩm được lên sóng thì đã có 2 phim gây thất vọng là "Thả thí thiên hạ" và "Ngõ nhỏ".

Với Ngõ Nhỏ, đây là bộ phim đánh dấu lần đầu nữ diễn viên sinh năm 1998 chuyển hướng đóng phim chính kịch. Thế nên, cô nàng tỏ ra khá lúng túng trong việc kiểm soát biểu cảm trên gương mặt. Cô dùng cơ mặt để thể hiện nội tâm nhân vật dẫn đến việc diễn xuất bị lố, mất hình tượng lại còn gây khó chịu cho người xem. Biểu cảm của cô lập tức trở thành đề tài bàn tán, chỉ trích trên mạng xã hội.

Tiếp đó là dự án cổ trang Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư lại tiếp tục bị cộng đồng mạng chê bai về lối diễn đơ cứng, không toát lên vẻ đau đớn khi đóng cảnh bi. Trong đó, phân đoạn được nhắc đến nhiều nhất là cảnh bị người em gái thân thiết đâm sau lưng, nhân vật Bạch Phong Tịch của cô biểu cảm được nhận xét như đang hưởng thụ hơn là đau đớn. Từ khóa "Triệu Lộ Tư hưởng thụ cái chết trên màn ảnh" thậm chí lên bảng hotsearch xứ Trung.

Lâm Duẫn

Có thể nói, bộ phim cổ trang Mộng Hoa Lục là bệ phóng mang đến danh tiếng cho dàn diễn viên trong phim như Lưu Diệc Phi, Liễu Nham hay Trần Hiểu. Thế nhưng, điều đó lại không xảy ra với Lâm Duẫn, khiến cô trở nên nhạt nhòa, lép vế giữa các bạn diễn. Việc ít biểu cảm và đến khi cần biểu cảm gương mặt phục vụ cho diễn xuất lại "khó coi" khiến người xem chỉ muốn tua nhanh.

Trần Ngọc Kỳ

Trần Ngọc Kỳ có 3 phim thất bại trong năm 2022 là Kính song thành, Xưa kia có ngói lưu ly, Siêu thời không lãng mạn. Diễn xuất kém, khô cứng và vô cảm của nàng "Triệu Mẫn" là lý do quan trọng khiến phim có thành tích không như mong đợi. QQ nhận xét đôi mắt vô hồn trong mọi bộ phim biến Trần Ngọc Kỳ trở thành "hố đen diễn đơ" trên màn ảnh Trung Quốc. Dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng điều này cũng không "gánh" nổi phần diễn xuất tệ hại của cô.

Tống Thiến

Tống Thiến luôn là người đẹp bị gắn mắc "bình hoa di động" trên màn ảnh Cbiz. Với tác phẩm Sinh mệnh thân yêu, Mọi người đều biết em yêu anh, diễn xuất của người đẹp từng giành giải Nữ thần Kim Ưng thậm chí bị đánh giá thấp hơn cả dàn diễn viên phụ.

Tống Thiến bị xem là nữ diễn viên đóng cảnh say tệ nhất trên màn ảnh khi chỉ biết lắc đầu, há miệng, đảo mắt và đi loạng choạng. QQ nhận xét cách thoại, biểu cảm mặt và cử động cơ thể của Tống Thiến "như trẻ con đóng kịch" và thực sự không thuyết phục người xem. Cựu thành viên nhóm f(x) còn rập khuôn tạo hình khi phim nào cũng để tóc ngắn ngang vai, mặc trang phục tối giản. Điều này khiến khán giả không thể phân biệt được phim cũ, phim mới của cô.