Diễn xuất nhạt nhòa, Lâm Duẫn được dự báo 'thất nghiệp' sau Mộng Hoa Lục

Sao quốc tế 10/06/2022 16:30

Dù được đảm nhận vai diễn quan trọng trong Mộng Hoa Lục, diễn xuất của Lâm Duẫn vẫn bị nhận xét là không có gì cải thiện, thậm chí là nhạt nhòa vô cùng so với những diễn viên còn lại.

Sau 2 năm "ở ẩn", Lâm Duẫn mới đây đã có màn tái xuất trong siêu phẩm truyền hình Mộng Hoa Lục. Tuy có cơ hội được hợp tác với những tên tuổi lớn như Lưu Diệc Phi, Liễu Nham hay Trần Hiểu thì nữ diễn viên đã đánh mất cơ hội vực dậy sự nghiệp của mình.

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Lâm Duẫn vào vai Tống Dẫn Chương trong Mộng Hoa Lục - Ảnh: Internet

Trang Sina đánh giá, giữa cơn sốt Mộng Hoa Lục những ngày qua, Lâm Duẫn chính là cái tên duy nhất đảm nhận vai diễn quan trọng trong phim không được truyền thông nhắc đến. Trong phim, nữ diễn viên có ngoại hình vô cùng nổi bật, xứng danh "đệ nhất nghệ nhân đàn tỳ bà Hàng Châu" và cũng thể hiện được sự dại khờ của thiếu nữ khi yêu. Nhưng nếu đem so với sự linh hoạt trong diễn xuất của các ngôi sao khác thì Lâm Duẫn hoàn toàn bị lép vế.

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Diễn xuất của Lâm Duẫn bị chê nhạt nhòa trong Mộng Hoa Lục - Ảnh: Internet

Theo nhận xét của giới chuyên môn, trong lần trở lại lần này, Lâm Duẫn bị hạn chế biểu cảm gương mặt vì nhiều lần bị chỉ trích là diễn xuất khoa trương. Điều này vô tình lại khiến nhân vật của cô mờ nhạt giữa dàn diễn viên ai cũng xuất sắc diễn tròn vai.

Trang On nhận định, thất bại trong diễn xuất với Mộng Hoa Lục khiến cơ hội cho Lâm Duẫn góp mặt trong các dự án truyền hình - điện ảnh hạng A sắp tới vô cùng mong manh. Kể từ năm 2020, cô đã rời từ hàng nữ chính xuống nữ phụ cũng vì diễn xuất của mình.

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Dù được Châu Tinh Trì nâng đỡ, Lâm Duẫn cũng không có nhiều dấu ấn trong sự nghiệp - Ảnh: Internet

Vào năm 2016, sau thành công của Mỹ Nhân Ngư, tưởng chừng sự nghiệp của Lâm Duẫn ngày càng thăng tiến, nhưng trái lại thì các tác phẩm sau này của cô đều bị liệt kê là "rác phẩm" của màn ảnh Hoa ngữ. Vì sự thể hiện yếu kém của mình, Lâm Duẫn còn bị xếp vào nhóm những người đẹp có khả năng diễn xuất tệ nhất thế hệ 9X.

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Sau Mộng Hoa Lục, Lâm Duẫn không có nhiều tác phẩm đáng mong chờ - Ảnh: Internet

Trong suốt 2 năm qua, Lâm Duẫn vì bị nhà sản xuất quay lưng, dẫn đến "thất nghiệp" nên phải livestream bán hàng hoặc quay vlog làm đẹp để duy trì tên tuổi của mình. Ngoài Mộng Hoa Lục, chỉ có duy nhất Mỹ Nhân Ngư 2 đang đợi ngày khởi chiếu là tác phẩm đáng chú ý trong thời gian tới của Lâm Duẫn. Được biết, Mỹ Nhân Ngư 2 tuy đã được khởi quay từ năm 2018 nhưng lại bị hoãn chiếu trong suốt 4 năm qua.

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Từ khóa:   Lâm Duẫn Mộng Hoa Lục sao Hoa ngữ phim Hoa ngữ sao châu Á

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