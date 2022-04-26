Nghịch lý showbiz: Nữ diễn viên 'giật bồ' đàn chị, đóng đơ nổi tiếng vẫn đắt vai như thường

Sao quốc tế 26/04/2022 17:40

Dù đời tư vướng không ít bê bối nhưng nữ minh tinh này vẫn được đích thân Châu Tinh Trì chọn đóng vai chính, đồng thời sự nghiệp cũng ngày càng thăng tiến.

Lên đời sau vai diễn Mỹ Nhân Ngư trong bộ phim của Châu Tinh Trì, Lâm Duẫn nhanh chóng trở thành cái tên đình đám trong làng giải trí Hoa ngữ, khi đó cô chỉ mới 20 tuổi.

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Lâm Duẫn được Châu Tinh Trì để mắt đến và chọn vào vai Mỹ Nhân Ngư trong tác phẩm cùng tên

Tuy vậy, ít lâu sau đó, hàng loạt bê bối đời tư của nữ minh tinh này bị đào lại như quá khứ bất hảo ở trường học, hút thuốc khi chưa đủ tuổi, nói tục chửi thề, đánh nhau,... đỉnh điểm là bộ ảnh gợi cảm được thực hiện khi chỉ mới 14, 15 tuổi của cô.

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Người đẹp đã thực hiện một bộ ảnh nóng bỏng khi mới có 14, 15 tuổi

Vì không lên tiếng thanh minh hay giải thích, scandal này của Lâm Duẫn cũng nhanh chóng rơi vào quên lãng. Tuy vậy, nữ diễn viên trẻ vẫn không thoát khỏi "búa rìu dư luận" khi loạt ảnh hẹn hò của cô và nam tài tử Phùng Thiệu Phong bị tung ra.

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Lâm Duẫn được cho là người đã 'chen chân' vào mối quan hệ của Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni

Được biết, trước đó Phùng Thiệu Phong có một mối tình lâu năm với Nghê Ni, chỉ mong một cái kết đẹp nữa thôi, nên sự xuất hiện của Lâm Duẫn đã khiến cho công chúng tự động cho rằng cô chính là người thứ ba.

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Ngoài việc 'dùng chung' người yêu, Lâm Duẫn còn bị cho là bị 'ám ảnh' bởi Nghê Ni

Ngoài việc "dùng chung" người yêu, Lâm Duẫn còn bị cho là bị "ám ảnh" bởi Nghê Ni khi cô liên tục bắt chước đàn chị từ trang phục đến cách ăn mặc,... Tuy vậy, sau này khi đã chia tay với nam tài tử họ Phùng thì nàng "Tinh nữ lang" lại bóng gió có một nữ minh tinh đã âm thầm hãm hại mình.

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Sự nghiệp của Lâm Duẫn vẫn không hề thụt lùi sau loạt scandal nêu trên

Lạ lùng thay, sau loạt bê bối kể trên thì sự nghiệp của Lâm Duẫn lại không bị ảnh hưởng gì nhiều. Người đẹp còn tiếp tục được Châu Tinh Trì ưu ái và chỉ định vào vai chính của Mỹ Nhân Ngư 2. Ngoài ra, cô còn kết hợp với đàn chị Lưu Diệc Phi trong tác phẩm Mộng Hoa Lục sắp lên sóng tới đây.

Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Lâm Duẫn Nghê Ni Phùng Thiệu Phong sao châu Á Châu Tinh Trì

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