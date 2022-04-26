Lệnh hạn chế phim Trung Quốc cổ trang càng xiết chặt, fan hâm mộ 'lo sợ' phim mới của loạt sao có nguy cơ 'đắp chiếu'

Sao quốc tế 26/04/2022 15:57

Phim của loạt sao Dương Tử, Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba,..sắp sửa lên sóng nhưng lệnh hạn chế phim cổ trang ngày càng nghiêm ngặt.

Phim cổ trang là một trong những dòng phim tiêu biểu đại diện cho văn hóa giải trí của Trung Quốc. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, phim cổ trang xuất hiện ngày càng nhiều nhưng chất lượng lại kém hơn hẳn trước kia, chính vì vậy Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA) đã đưa ra lệnh hạn chế phim cổ trang.

Lệnh hạn chế phim Trung Quốc cổ trang càng xiết chặt, fan hâm mộ 'lo sợ' phim mới của loạt sao có nguy cơ 'đắp chiếu' - Ảnh 1
Lệnh cấm chiếu phim cổ trang trung quốc - Ảnh minh họa: Internet

 

Trước đó, lệnh cấm này được đưa ra để hạn chế sự lan tỏa của dòng phim cung đấu, ngôn tình hóa câu chuyện chốn hoàng cung rồi bóp méo lịch sử, biến các hoàng đế phi tần thành những nhân vật đắm chìm trong tình yêu ủy mị. Phim cung đấu còn bị chỉ trích là tuyên truyền lối sống xa hoa, hoàng tộc, ảnh hưởng xấu tới suy nghĩ, ứng xử của người xem.

Lệnh hạn chế phim cổ trang được đưa ra khi loạt phim cổ trang được đầu tư lớn đã hoàn thành và đang chờ xếp lịch lên sóng. Chính vì vậy, không ít khán giả lo sợ những dự án phim được mong đợi này sẽ có nguy cơ phải nằm kho thời gian dài mới được lên sóng.

Trong danh sách phim cổ trang đã hoàn thành và đang chờ lên sóng, có rất nhiều dự án hợp tác của các đỉnh lưu Cbiz. Tiêu biểu có thể kể đến, An Lạc Truyện (Địch Lệ Nhiệt Ba – Cung Tuấn), Trầm Vụn Hương Phai (Dương Tử - Thành Nghị), Ngọc Cốt Dao (Tiêu Chiến – Nhậm Mẫn)… Không chỉ bởi sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng, những bộ phim này còn được mong đợi lên sóng vì có cốt truyện hay, kỹ xảo được đầu tư đẹp mắt…

Lệnh hạn chế phim Trung Quốc cổ trang càng xiết chặt, fan hâm mộ 'lo sợ' phim mới của loạt sao có nguy cơ 'đắp chiếu' - Ảnh 2
An lạc truyện - Ảnh minh họa: Internet

 

Lệnh hạn chế phim Trung Quốc cổ trang càng xiết chặt, fan hâm mộ 'lo sợ' phim mới của loạt sao có nguy cơ 'đắp chiếu' - Ảnh 3
Trầm vụn hương phai - Ảnh minh họa: Internet

 

Ngoài những bộ phim đã hoàn thành, các dự án đang quay hoặc đang chỉnh sửa cũng có thể gặp nguy. Những bộ phim chất lượng được khán giả ngày ngóng đêm mong dù chưa hoàn thành gồm có Trường Tương Tư (Dương Tử - Trương Vãn Ý), Trường Nguyệt Tẫn Minh (Bạch Lộc – La Vân Hi)…

- Cấm với hạn chế nhiều thứ quá, nhiều hôm bật tivi mà không biết xem gì luôn ấy.

- Đừng hạn chế phim cổ trang, còn rất nhiều phim hay đang chờ lên sóng mà. Hay dứt khoát chiếu luôn hết đi rồi hãy hạn chế.

- Phim cổ trang hay vậy còn hạn chế thì muốn khán giả xem cái gì nữa, Ngọc Cốt Giao, Trầm Vụn Hương Phai, An Lạc Truyện, quá nhiều phim hay đang chờ lên sóng.

Lệnh hạn chế phim Trung Quốc cổ trang càng xiết chặt, fan hâm mộ 'lo sợ' phim mới của loạt sao có nguy cơ 'đắp chiếu' - Ảnh 4
Trường nguyệt tẫn minh - Ảnh minh họa: Internet

 

Sau xuyên không, cung đấu, phim chuyển thể từ đam mỹ, tất nhiều thể loại phim khác đều bị phía Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA) ra lệnh cấm hoặc hạn chế. Hiện tại, cư dân mạng đều mong NRTA có thể nới lỏng lệnh hạn chế để các bộ phim cổ trang đang tồn kho được lên sóng.

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