Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch bất ngờ 'quay xe' không đối đầu nữa, chuyển sang đóng vai phụ cho Tôn Lệ?

Sao quốc tế 28/12/2022 09:50

Không còn "làm mưa làm gió' các bảng xếp hạng phim ảnh, Triệu Lệ Dĩnh được cho là "bắt tay" Dương Mịch làm nền cho Tôn Lệ trong bộ phim Nữ Thương Nhân.

Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch là 2 tiểu hoa đán đình đám trong lứa 85. Trong năm nay, cả hai đều là những cái tên được nhắc đến nhiều trên "đường đua" phim ảnh. Nếu Triệu Lệ Dĩnh thành công mỹ mãn với hai tác phẩm Hạnh Phúc Đến Vạn GiaGió Thổi Bán Hạ thì Dương Mịch cũng gây nhiều chú ý với Cảm Ơn Bác SĩĐịnh Luật Tình Yêu 80/20.

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch bất ngờ 'quay xe' không đối đầu nữa, chuyển sang đóng vai phụ cho Tôn Lệ? - Ảnh 1

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch bất ngờ 'quay xe' không đối đầu nữa, chuyển sang đóng vai phụ cho Tôn Lệ? - Ảnh 2

Thế nhưng, đang lúc thành công, vừa qua, trên mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch cùng nhau lui xuống, chuẩn bị đóng vai phụ trong phim mới có Tôn Lệ làm diễn viên chính. Được biết, bộ phim truyền hình mới mà Tôn Lệ tiếp xúc là bản chuyển thể từ tiểu thuyết chiến tranh thương nhân cổ trang tên là "Nữ thương nhân".

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch bất ngờ 'quay xe' không đối đầu nữa, chuyển sang đóng vai phụ cho Tôn Lệ? - Ảnh 3

Bộ phim kể câu chuyện về một nữ doanh nhân vào cuối triều đại nhà Thanh, người đã bắt đầu từ hai bàn tay trắng và phát triển ngành công nghiệp quốc gia của Trung Quốc. Phong trào Tây hóa nổ ra vào cuối triều đại nhà Thanh với tình hình rất hỗn loạn. Mặc dù là phụ nữ nhưng cô biết rất rõ rằng mọi người đều phải chịu trách nhiệm cho sự thăng trầm của một quốc gia, vì vậy cô đã chung tay với những người cộng sự để đạt được sự nghiệp của riêng mình.

Kể từ khi có tin cho rằng hai minh tinh là Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh góp mặt vào vai phụ trong phim mới của Tôn Lệ, đã nhanh chóng trở thành tâm điểm gây tranh luận của cư dân mạng xứ Trung.

 

Tuy rằng, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch hiện nay là một trong hai "Tứ đại đỉnh lưu nữ thần" của màn ảnh Hoa ngữ nhưng đóng vai phụ cho một diễn viên đẳng cấp như Tôn Lệ làm nữ chính thì cũng không có gì ngạc nhiên. Nếu bộ ba minh tinh Tôn Lệ - Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh “tam kiếm hợp bích” sẽ hứa hẹn tạo nên một tác phẩm thực sự đáng xem và thu hút được nhiều người hâm mộ.

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch bất ngờ 'quay xe' không đối đầu nữa, chuyển sang đóng vai phụ cho Tôn Lệ? - Ảnh 4

Tôn Lệ được mệnh danh là “Nữ hoàng phim truyền hình” của giới giải trí Hoa Ngữ. Nữ diễn viên không chỉ gây ấn tượng mạnh bởi các vai diễn trong các bộ phim đình đám như Hậu cung Chân Hoàn truyện, Họa bì,… Ngoài sự nghiệp thành công, cô còn khiến công chúng ngưỡng mộ cuộc sống viên mãn bên cạnh bạn đời Đặng Siêu và hai người con.

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch bất ngờ 'quay xe' không đối đầu nữa, chuyển sang đóng vai phụ cho Tôn Lệ? - Ảnh 5

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