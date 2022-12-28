'Sức bật' trong sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh trong năm 2022 như thế nào?

Sao quốc tế 28/12/2022 07:15

Trong năm 2022, Triệu Lệ Dĩnh lên sóng hai bộ phim là "Hạnh Phúc tới Vạn gia" và "Gió thổi Bán Hạ". Cả hai dự án này đều được đánh giá cao, diễn xuất của nữ diễn viên chinh phục người xem.

 Theo Sina mới đây, trong năm 2022, Triệu Lệ Dĩnh lên sóng hai bộ phim là "Hạnh Phúc tới Vạn gia" và "Gió thổi Bán Hạ". Cả hai dự án này đều được đánh giá cao, diễn xuất của nữ diễn viên chinh phục người xem.

Đặc biệt, điều khiến khán giả đánh giá cao là Triệu Lệ Dĩnh chịu khó đầu tư vào diễn xuất, liên tục làm mới mình trong mỗi vai. Không ít người nhận định mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh, Triệu Lệ Dĩnh lại biến hóa thành một nhân vật hoàn toàn khác trước. Nếu vai Hạnh Phúc của "Hạnh Phúc tới Vạn gia" là một cô gái thông quê hiền lành, cương trực thì sang "Gió thổi Bán Hạ", nhân vật Bán Hạ của cô lại có phần quyền lực, tham vọng, quyết đoán hơn. Đặc biệt, "Gió thổi Bán Hạ" là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Cô được công nhận diễn xuất, từ diễn viên thần tượng vươn lên thành diễn viên thực lực.

'Sức bật' trong sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh trong năm 2022 như thế nào? - Ảnh 1

Sau khi "Gió thổi Bán Hạ" lên sóng, nhiều khán giả nhận định Triệu Lệ Dĩnh đứng đầu nhóm tiểu hoa đán 8X về khả năng diễn xuất. Điều này đồng nghĩa, cô được đánh giá cao hơn cả Lưu Diệc Phi hay Dương Mịch. Đặc biệt, Đài Đông Phương Vệ Thị (Trung Quốc) vừa qua đã công nhận bộ "Hạnh Phúc đến Vạn gia" của Triệu Lệ Dĩnh là "kịch vương" năm 2022, tức phim nổi bật của 2022 với lượt xem khủng. Theo đó, phim đạt rating trung bình ấn tượng với 1.463%. 

'Sức bật' trong sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh trong năm 2022 như thế nào? - Ảnh 2

Ngoài theo đuổi dòng phim chính kịch, Triệu Lệ Dĩnh vẫn còn một bộ cổ trang đang chờ lên sóng, đó là "Dữ phượng hành". Phim vừa đóng máy cách đây không bao lâu và đang trong giai đoạn hậu kỳ. Theo dự kiến, tác phẩm này có khả năng lên sóng vào năm 2023 tới. 

Nội dung phim "Dữ phượng hành" kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh), vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, Thẩm Ly gặp nạn, được Hành Chỉ Thần Quân (Lâm Canh Tân) cứu giúp nên thầm yêu chàng mà không biết thân phận thật sự. Đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly phát hiện Hành Chỉ chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Cũng từ lúc này mối nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với Hành Chỉ mới thực sự bắt đầu.

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