Liệu Dương Tử có thể 'đối đầu' với Triệu Lệ Dĩnh khi dự án phim lớn 'Trường Tương Tư' phát sóng?

Mới đây, "Trường tương tư" đã chia sẻ loạt hình ảnh đầy đủ của dàn diễn viên, trong đó có Dương Tử và Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ. Điều này cho thấy, tác phẩm có khả năng sẽ phát sóng đầu năm 2023.

"Trầm vụn hương phai" - dự án cổ trang đầu tư lớn do Dương Tử đóng chính không mấy thành công. Phim thu về điểm số Douban trung bình cùng hàng loạt những tranh cãi của khán giả. Tuy nhiên, với dự án "Trường tương tư" - nhiều fan của Dương Tử kỳ vọng phim có thể giúp cô trở mình.

Theo nguyên tác, Đồ Sơn Cảnh là nam chính bởi anh là người Tiểu Yêu đem lòng yêu và cuối cùng thành đôi với cô. Tương Liễu là người đơn phương Tiểu Yêu, từ đầu đến cuối chỉ bên cạnh giúp đỡ cô mà không bao giờ thổ lộ. Chuyên Húc là người đem lòng yêu Tiểu Yêu, cố gắng chiếm lấy trái tim cô, nhưng thất bại.

Tiểu thuyết “Trường Tương Tư” nổi tiếng của Đồng Hoa được chuyển thể thành phim với Dương Tử là nữ chính. Nữ diễn viên đảm nhận vai nữ chính Tiểu Yêu, hay còn gọi là Cao Tân Cửu Dao. Trong nguyên tác, ban đầu, Tiểu Yêu sống dưới thân phận một thầy thuốc chữa bệnh ở một trấn nhỏ, trong thân phận con trai. Về sau, thân phận thật của Tiểu Yêu mới được tiết lộ.

Trương Vãn Ý vào vai Chuyên Húc, anh là nam diễn viên được đánh giá cao về diễn xuất. Chuyên Húc là một nhân vật phức tạp, tình yêu anh dành cho Tiểu Yêu khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa chua xót, cách anh cố gắng giành lấy tình yêu đó khiến người ta vừa thương cảm vừa ghét bỏ. Chính vì thế, Trương Vãn Ý là một diễn viên có thể đảm nhận được vai diễn này.

Đàn Kiện Thứ vào vai Tương Liễu. Trong nguyên tác, Tương Liễu là một nhân vật được đông đảo độc giả yêu thích, bởi vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong anh là một trái tim ấm áp.

Đặng Vi vào vai Đồ Sơn Cảnh, vốn là công tử Thanh Khâu hào hoa, phong nhã, gia tộc rất giàu có. Đồ Sơn Cảnh bị anh trai hãm hại, thành kẻ ăn mày tàn phế, nên đã mất đi ý chí sống, cho đến khi anh gặp được Tiểu Yêu. So với Chuyên Húc và Tương Liễu, Đồ Sơn Cảnh có phần lép vế hơn, bởi tính cách nhân vật này dịu dàng, nhẹ nhàng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Dựa vào nội dung phim, có thể thấy đây tiếp tục là tác phẩm tiên hiệp mới mà Dương Tử tham gia. Từ trước đến nay, dòng phim cổ trang tiên hiệp luôn được xem là thế mạnh của người đẹp. Vậy nên, khi "Trường tương tư" được nhà sản xuất hé lộ những hình ảnh đầu tiên, khán giả đã không khỏi kỳ vọng vào Dương Tử.

Tuy nhiên, một điều đáng lo là vài năm qua, diễn xuất của Dương Tử có phần không ổn định. Nhiều phim cô gây tranh cãi vì lối diễn gượng gạo, thiếu ăn ý với đồng nghiệp. Vậy nên, muốn vị thế của mình được củng cố trước các đồng nghiệp đang hot như Triệu Lệ Dĩnh, buộc ở "Trường tương tư", Dương Tử phải có phong độ tốt, nhập tâm với vai diễn.