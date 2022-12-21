Lạ lẫm với diện mạo trưởng thành sau 17 năm của 'em trai' Dương Tử trong Nhà Có Trai Có Gái đình đám một thời

Sao quốc tế 21/12/2022 15:50

Sự thay đổi của soái ca nhí một thời lại khiến nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối.

"Nhà có con trai con gái" là bộ phim tình cảm gia đình hài hước của Trung Quốc, được chia làm 4 phần được phát sóng vào năm 2005. Bộ phim xoay quanh tình cảm gia đình hài hước, nhất là bộ ba chị em: chị cả Hạ Tuyết (Dương Tử) xinh đẹp thông minh, anh hai Lưu Tinh (Trương Nhất Sơn) nghịch ngợm và em út Hạ Vũ (Vưu Hạo Nhiên) mũm mĩm, dễ thương.

Lạ lẫm với diện mạo trưởng thành sau 17 năm của 'em trai' Dương Tử trong Nhà Có Trai Có Gái đình đám một thời - Ảnh 1 

Tới thời điểm hiện tại, đã 17 năm sau khi bộ phim lên sóng, những cô bé cậu bé ngày nào đều đã trưởng thành, có người đã trở thành những diễn viên nổi tiếng nhưng cũng có người ngoại hình xuống dốc, ngày dần trở nên nhạt nhòa trong giới giải trí. 

Lạ lẫm với diện mạo trưởng thành sau 17 năm của 'em trai' Dương Tử trong Nhà Có Trai Có Gái đình đám một thời - Ảnh 2

Trong số đó phải nhắc đến em út Hạ Vũ do Vương Hạo Nhiên đảm nhận. Ở thời điểm tham gia Nhà Có Trai Có Gái, Vưu Hạo Nhiên từng gây sốt bởi vẻ ngoài đáng yêu, thậm chí từng được nhận xét là diễn viên nhí đáng yêu nhất trong dàn sao nhí tham gia phim lúc đó, khán giả vẫn hay gọi Vưu Hạo Nhiên bằng cái tên thân mật trong phim là Tiểu Vũ.

Lạ lẫm với diện mạo trưởng thành sau 17 năm của 'em trai' Dương Tử trong Nhà Có Trai Có Gái đình đám một thời - Ảnh 3

Trong Nhà Có Trai Có Gái, Hạ Vũ là con út của Hạ Đông Hải (Cao Á Lân), vốn sinh ra ở Mỹ nên cậu không hiểu ý nghĩa một số câu thành ngữ của Trung Quốc, từ đó dẫn đến nhiều tình huống hài hước. Nhờ ngoại hình bầu bĩnh, gương mặt lém lỉnh đã khiến khán giả dành không ít cảm tình cho cậu.

Lạ lẫm với diện mạo trưởng thành sau 17 năm của 'em trai' Dương Tử trong Nhà Có Trai Có Gái đình đám một thời - Ảnh 4

Tuy nhiên, khi bước sang giai đoạn trưởng thành, anh bỗng xuống sắc không phanh. Trong khi hai anh chị trên màn ảnh của Vưu Hạo Nhiên trong bộ phim ngày đó là Dương Tử và Trương Nhất Sơn vẫn duy trì được phong độ nhan sắc thì anh lại có một sự thụt lùi đáng tiếc về mặt ngoại hình khiến sự nghiệp của Vưu Hạo Nhiên khá chật vật.

Lạ lẫm với diện mạo trưởng thành sau 17 năm của 'em trai' Dương Tử trong Nhà Có Trai Có Gái đình đám một thời - Ảnh 5

Lạ lẫm với diện mạo trưởng thành sau 17 năm của 'em trai' Dương Tử trong Nhà Có Trai Có Gái đình đám một thời - Ảnh 6

Lạ lẫm với diện mạo trưởng thành sau 17 năm của 'em trai' Dương Tử trong Nhà Có Trai Có Gái đình đám một thời - Ảnh 7

Với ngoại hình có phần gai góc với vóc dáng đô con đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và học tập của Vương Hạo Nhiên. Với màn lột xác không mấy thành công này, Vưu Hạo Nhiên không còn nhận được nhiều lời mời đóng phim nữa. Đã nhiều lần Vưu Hạo Nhiên nghĩ đến chuyện giải nghệ, nhưng có lẽ vì vẫn còn quá yêu diễn xuất nên Vưu Hạo Nhiên vẫn bám trụ với nghề.

Lạ lẫm với diện mạo trưởng thành sau 17 năm của 'em trai' Dương Tử trong Nhà Có Trai Có Gái đình đám một thời - Ảnh 8

Lạ lẫm với diện mạo trưởng thành sau 17 năm của 'em trai' Dương Tử trong Nhà Có Trai Có Gái đình đám một thời - Ảnh 9

Hiện tại Vưu Hạo Nhiên đã quyết tâm thay đổi và giảm cân thành công. Khi có thời gian rảnh rỗi, dàn sao Nhà Có Trai Có Gái thỉnh thoảng vẫn tụ tập trong những bữa tiệc nhỏ ấm áp.

Lạ lẫm với diện mạo trưởng thành sau 17 năm của 'em trai' Dương Tử trong Nhà Có Trai Có Gái đình đám một thời - Ảnh 10

Lạ lẫm với diện mạo trưởng thành sau 17 năm của 'em trai' Dương Tử trong Nhà Có Trai Có Gái đình đám một thời - Ảnh 11

Lạ lẫm với diện mạo trưởng thành sau 17 năm của 'em trai' Dương Tử trong Nhà Có Trai Có Gái đình đám một thời - Ảnh 12

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