Rời xa Hoan Thụy liệu có là 'bão tố' của Dương Tử khi tài nguyên phim ảnh ngày xuống cấp rõ rệt?

Dương Tử là một trong những tiểu hoa nổi bật nhất của Cbiz. Từ khi vào nghề đến nay, cô đã đóng rất nhiều tác phẩm ăn khách như: Nhà Có Trai Có Gái, Hương Mật Tựa Khói Sương, Cá Mực Hầm Mật... Dương Tử dần vươn lên hàng đỉnh lưu lượng của Cbiz. Từ đó đến nay, dù chưa có thêm phim bạo xong cô nàng vẫn duy trì được độ nổi tiếng và sức hút của mình. Thậm chí nhiệt lượng còn vượt qua cả Địch Lệ Nhiệt Ba.

Trong các dự án gần đây, nữ diễn viên có xu hướng hợp tác với các tiểu sinh kém nổi, kinh nghiệm diễn xuất còn non như Trương Vãn Ý trong dự án Trường Tương Tư hay gần đây nhất là bộ phim Tình Yêu 199 , Dương Tử cũng đã chính thức nhập đoàn phim, ngôi sao hợp tác với cô là em trai Phạm Băng Băng - Phạm Thừa Thừa .

Thế nhưng, thời gian gần đây, netizen đang dần cảm thấy tài nguyên phim ảnh của Dương Tử dần "xuống cấp". Theo đó, kể từ khi chấm dứt hợp đồng với Hoan Thụy và lựa chọn "tự lực cánh sinh" tuy Dương Tử có thể tự chủ hơn nhưng cũng đồng nghĩa với tài nguyên bị giảm sút.

Còn nhớ trước đây, khi còn ở công ty cũ là Hoan Thụy Thế Kỷ, Dương Tử được xem như "gà cưng", những bộ phim do nàng tiểu hoa đóng nếu không phải là những dự án được đầu tư cấp S/S+, thì cũng kết đôi cùng các lưu lượng đình đám như Tiêu Chiến, Đặng Luân, Lý Dịch Phong...

Trước loạt ý kiến chê bai Dương Tử "xuống cấp danh tiếng" sau khi rời Hoan Thụy, người hâm mộ đã tỏ ý kiến bênh vực cô nàng, cho rằng Dương Tử hợp tác với bạn diễn kém nổi hơn chẳng nói lên điều gì. Điển hình là bộ phim đình đám Cá Mực Hầm Mật một thời hợp tác với Lý Hiện. Khi đó Lý Hiện vẫn là một cái tên ít người biết đến, thế mà sau khi phát sóng lại tạo được tiếng vang rầm rộ, cũng từ đây mà biệt danh "vượng phu" của Dương Tử xuất hiện.

Trước đó, dù nhiều fan của cô nàng cho rằng Hoan Thụy "đối xử tệ" với thần tượng mình, việc Dương Tử chấm dứt hợp đồng cũng giúp cô thoát khỏi "bể khổ", có thể tự do chọn lựa kịch bản, "đại bàng đã đến lúc tung cánh". Nhưng một số lại cho rằng dù sao Hoan Thụy cũng đã có thâm niên lâu năm trong ngành, quyền lực và tài nguyên rất lớn nên đã giúp sự nghiệp lẫn danh tiếng Dương Tử trong giới gia tăng không ít.

Được biết, Tình Yêu 199 là kịch bản gốc, không phải chuyển thể từ tiểu thuyết giống nhiều dự án hiện nay. Tình Yêu 199 thuộc dòng phim hiện đại, lấy chủ đề tôn vinh thời đại và sưởi ấm lòng người. Trong đó, nữ chính là một ký giả thông minh, lý trí và có tính cách kiên định. Ngược lại, nam chính là một du học sinh cực kỳ giỏi trong ngành thiết kế.