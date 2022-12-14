Xôn xao tin Dương Tử đi xem mắt sau khi đính chính tin hẹn hò với Tiêu Chiến

Sao quốc tế 14/12/2022 11:48

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Dương Tử đã được bố sắp xếp cho đi xem mắt.

Là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất Cbiz hiện nay, Dương Tử liên tục nhận được lời mời đóng phim mới. Mới đây, cô nàng đã hoàn thành xong những cảnh quay cuối cùng của Trường Tương Tư và chuẩn bị vào đoàn phim mới. Bên cạnh sự nghiệp vô cùng phát triển, chuyện tình cảm của Dương Tử cũng là đề tài được công chúng quan tâm.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Dương Tử gần đây đã được bố sắp xếp cho đi xem mắt. Đối tượng của cô nàng không phải là người trong giới giải trí. Được biết, đối phương là phú nhị đại và có gia thế khủng. Thông tin này vừa được đưa ra đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm rất lớn của công chúng.

Xôn xao tin Dương Tử đi xem mắt sau khi đính chính tin hẹn hò với Tiêu Chiến - Ảnh 1

Ngay khi thông tin này được chia sẻ rộng rãi, không ít ý kiến cho rằng Dương Tử cũng đã đến tuổi hẹn hò, chuyện đi xem mắt cũng không có gì là bất ngờ cả. Tuy nhiên, cũng có người phản bác thông tin trên không hề có căn cứ. Ai cũng biết đây là giai đoạn Dương Tử đang rất nổi tiếng, cô nàng chỉ tập trung phát triển sự nghiệp nên việc đi xem mắt là không có khả năng.

Xôn xao tin Dương Tử đi xem mắt sau khi đính chính tin hẹn hò với Tiêu Chiến - Ảnh 2

 

Trước đó, Dương Tử từng dính phải loạt tin đồn tình cảm với nam diễn viên Tiêu Chiến. Thậm chí, có một đoạn clip chia sẻ cho thấy những cử chỉ dựa sát vào tai như sắp chạm môi đến nơi của nam thần xứ Trung đối với tiểu hoa đán thế hệ mới trong clip nói trên không khỏi khiến công chúng dậy sóng.

 

Tuy nhiên, Tiêu Chiến đã lên tiếng chính thức trên Weibo với đoạn tin nhắn khá dài. Nam tài tử khẳng định bản thân vẫn còn độc thân, đoạn video ghi lại khoảnh khắc nói trên vốn được ghi lại bữa tiệc chung sau 1 sự kiện với sự tham gia của hàng loạt nghệ sĩ khác cùng nhà tổ chức. Tiêu Chiến cũng không khỏi bất bình vì clip bị cắt ghép để công chúng hiểu lầm rằng trong bữa tiệc không có sự xuất hiện của các nghệ sĩ khác.

Tiêu Chiến và Dương Tử từng nên duyên màn ảnh, còn bất đắc dĩ cùng dính phải lùm xùm bình chọn King - Queen trong sự kiện Đêm hội tầm nhìn Weibo năm 2020. Sau lần hợp tác chung, 2 nghệ sĩ không ít lần vướng phải tin đồn "phim giả tình thật", tuy nhiên 2 bên đều có thái độ nhất quyết phủ nhận.

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