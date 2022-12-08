Dương Tử lập thành tích khủng trên Douyin: không phải sao nữ nào cũng làm được, dàn nam thần đỉnh lưu cũng 'lép vế'

Dương Tử mới đây đã lập thành tích cực khủng trên nền tảng mạng xã hội Douyin . Theo đó, nữ diễn viên đã vượt mặt nhiều đàn chị để trở thành nữ minh tinh đầu tiên có lượt xem trên Douyin vượt mức 90 tỷ, thành tích này giúp nàng tiểu hoa trở thành sao nữ có lượt xem cao nhất trên nền tảng. Ngoài ra, tổng lượt thích tài khoản của Dương Tử trên Douyin cũng chạm mốc 120 triệu.

Những video được Dương Tử chia sẻ đều được nhận xét là đáng yêu, hài hước, tạo cảm giác thoải mái khi xem. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng rất quan tâm đến những hoạt động trong cuộc sống thường nhật của cô nàng khi đăng tải trên Douyin.

Là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ, độ phổ biến của Dương Tử trên Douyin thậm chí còn vượt mặt cả Tiêu Chiến và loạt đỉnh lưu khác như Dương Dương, Vương Nhất Bác. Đây là những thành tích đáng mơ ước mà không phải bất cứ sao nữ nào cũng làm được.

Trước đó, cô cũng là nữ nghệ sĩ đầu tiên xác lập kỷ lục có lượt xem cao nhất trên Douyin với hơn 70 tỷ lượt xem. Qua đây cũng có thể thấy được độ hot của Dương Tử ở thời điểm hiện tại. Các bộ phim, các sự kiện, các hoạt động của nữ diễn viên đều nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả Trung và quốc tế.

Thời gian vừa qua Dương Tử liên tục gây sốt khi tham gia vào loạt bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Cá Mực Hầm Mực, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo, Hương Mật Tựa Khói Sương, Nữ Bác Sĩ Tâm Lý,… Những bộ phim này nhanh chóng xác lập những thành tích khủng trên các bảng xếp hạng. Ngoài ra trên các nền tảng mạng xã hội bộ phim cũng được bàn tán sôi nổi và náo nhiệt của cư dân mạng, trong đó có Douyin.

Hay gần đây là những bức hình của Dương Tử trong phim Trường Tương Tư đều gây sốt cộng đồng mạng. Dù chưa chính thức lên sóng nhưng từ cảnh giả trai cho đến cảnh cô được nam chính bồng bế đều nhận được loạt tương tác khủng. Không những vậy, các thông tin liên quan đến Dương Tử thường xuyên được xuất hiện trên hot search Weibo.

Tin chắc rằng với sức nóng hiện tại, Dương Tử sẽ còn thiết lập thêm nhiều thành tích đáng nể khác trong thời gian tới.