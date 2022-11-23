Phần 2 'Nữ Bác Sĩ Tâm Lý' của Dương Tử và Tỉnh Bách Nhiên chính thức lên sóng gặp lại khán giả, mọi khúc mắc sẽ được giải đáp

Nữ Bác Sỹ Tâm Lý được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tất Thục Mẫn với sự tham gia của hai diễn viên chính là Dương Tử và Tỉnh Bách Nhiên . Câu chuyện xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp đầy sóng gió của nữ bác sĩ Hạ Đốn (Dương Tử). Cô may mắn gặp được nam chính của đời mình là Tiền Khai Dật (Tỉnh Bách Nhiên) và cùng trải qua câu chuyện tình yêu ngọt ngào, lãng mạn. Song song với câu chuyện tình yêu là những vấn đề tâm lý xã hội được lồng ghép khép léo trong kịch bản.

Tuy nhiên sau kết thúc còn nhiều tranh cãi của Nữ Bác Sĩ Tâm Lý phần 1, người xem cho rằng tuy hết phim nhưng các tình tiết vẫn còn quá nhiều nút thắt chưa được gỡ. Từ chuyện hai cha con Hạ Đốn, công việc ở nhà đài rồi đến cả chuyện tình cảm của các nhân vật... khiến phim rơi vào tình cảnh "đầu voi đuôi chuột".

Mới đây sau khoảng thời gian dài gián đoạn, bộ phim Nữ Bác Sĩ Tâm Lý cũng vừa công bố ngày lên sóng cho phần hai. Được biết phần hai có tựa đề Cola Nhỏ Của Hạ Đốn sẽ lên sóng từ ngày 23/11, chiếu độc quyền trên Youku.

Được biết, ở phần 2 của Nữ Bác Sĩ Tâm Lý sẽ có thời lượng dài tổng cộng 8 tập, nội dung giải thích những tình tiết chưa được làm rõ ở phần phim trước.

Trước ngày lên sóng phần 1, Nữ Bác Sĩ Tâm Lý được rất nhiều khán giả mong chờ bởi phim có đề tài rất hay và ít được khai thác trên màn ảnh. Thế nhưng, khi lên sóng, bộ phim lại bị chê khá nhiều về mặt chuyên ngành tâm lý học, cặp đôi chính Hạ Đốn và Tiền Khai Dật được nâng lên quá đà. Hạ Đốn vốn chỉ là một bác sĩ tâm lý bình thường nhưng cô lại có năng lực của một cảnh sát điều tra và trông giống một chuyên gia tâm lý tội phạm. Cái mà khán giả muốn xem chính là những thước phim chân thật nhất về tâm lý học chứ không phải là những nhân vật quá siêu phàm như vậy...

Chính vì thế, ở phần 2 này, khán giả mong chờ bộ phim sẽ có những chỉnh sửa hợp lý và nội dung câu chuyện sẽ chặt chẽ hơn, cũng như xem xét lại các tri thức về tâm lý học một cách kỹ lưỡng hơn, tránh sai sót mà làm mất điểm trong mắt người xem.