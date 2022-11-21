Chán phim cổ trang, ngôn tình, Dương Tử cùng 'nắm tay' Vương Nhất Bác chuyển hình trong phim mới?

Sau khi thông tin bộ phim ngôn tình Tình yêu 199 hợp tác cùng em trai Phạm Băng Băng - Phạm Thừa Thừa bị hoãn quay do địa điểm quay ở Quảng Châu đang bùng dịch thì có thông tin cho rằng Dương Tử sẽ nhanh chóng tham gia vào bộ phim tiếp theo là Thừa Hoan Ký .

Được biết, Thừa Hoan Ký là dự án phim truyền hình được đầu tư bởi Tencent phối hợp với Công ty Hoa sách Ảnh thị được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết kinh điển cùng tên của tác giả Diệc Thư. Thừa Hoan Ký là dự án chất lượng có kinh phí đầu tư lớn, nội dung kịch bản cũng rất hấp dẫn. Nếu Dương Tử tham gia vào bộ phim này có thể góp phần giúp cô nàng đánh dấu bước chuyển hình mới.

Ngoài ra, người hâm mộ cũng rất tò mò với dự án lớn như Thừa Hoan Ký thì vai nam chính đóng cùng Dương Tử sẽ là ai. Mới đây, trên mạng xã hội Weibo Trung Quốc đang lan truyền thông tin đoàn phim đang thảo luận với Vương Nhất Bác cho dự án lần này. Nếu thông tin này là thật, người hâm mộ sẽ vô cùng phấn khích với màn hợp tác của cặp tiểu hoa, tiểu sinh này.

"Thừa Hoan Ký" xoay quanh nữ chính Mạch Thừa Hoan. Cô là một người phụ nữ bình thường sống trong khu nhà thuê giá rẻ của nhà nước từ nhỏ đã có thành tích học tập xuất sắc tính cách rất ưu tú, sau khi tốt nghiệp đại học thuận lợi vào cơ quan nhà nước, có một người bạn trai xuất thân từ gia đình khá giả, chuyện tình cảm ổn định. Mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường cho đến khi sắp kết hôn. Mẹ của Thừa Hoan bất ngờ yêu cầu phải có một đám cưới long trọng cho con gái. Cô phải đứng trước những khó khăn trong mối quan hệ rạn nứt của mẹ đẻ và nhà chồng. Không những vậy, Thừa Hoan còn phải đối diện với sóng gió khi nhà chồng cô liên tiếp gặp sóng gió, hôn lễ cũng bị hoãn lại.

Có thể thấy, trong vai diễn lần này, diễn biến tâm lý của nhân vật nữ chính Mạch Thừa Hoan rất phức tạp và sẽ là thách thức lớn đối với nàng tiểu hoa. Nếu có thể thuận lợi hoàn thành tốt vai diễn, đây sẽ là cơ hội để cô nàng vượt mặt Địch Lệ Nhiệt Ba trong các cuộc so kè của khán giả.

Còn về Vương Nhất Bác, kể từ sau thành công của bộ phim đình đám Trần Tình Lệnh, nam diễn viên trở thành ngôi sao được săn đón hàng đầu ở Cbiz, cũng vì thế mà tài nguyên phim ảnh đối với Vương Nhất Bác hoàn toàn không thiếu. Tuy nhiên, các fan cho rằng, thời gian gần đây, nam diễn viên Trần Tình Lệnh đang tập trung nhiều vào các dự án điện ảnh, do đó khả năng nhận lời tham gia Thừa Hoan Ký là không cao.