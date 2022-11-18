Dương Tử 'lạ lẫm' trong ảnh tự đăng và ảnh 'bị' đăng: gương mặt sưng vù như ong đốt, là hậu quả của phẫu thuật thẩm mỹ?

Sở hữu dàn diễn viên trẻ, cốt truyện hay, Trường Tương Tư luôn nằm trong top những bộ phim được khán giả mong đợi lên sóng nhất. Hiện tại, dự án phim do Dương Tử làm nữ chủ đã đóng máy và bước vào giai đoạn hậu kỳ. Với dàn diễn viên trẻ, thực lực như Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ, bộ phim đang được kỳ vọng sẽ tạo nên cơn sốt cổ trang mới khi lên sóng.

Theo đó, trong bộ ảnh chụp tại sự kiện, Dương Tử diện một bộ trang phục trẻ trung, năng động. Loạt hình ảnh của nàng tiểu hoa được phòng làm việc tung ra nhận được vô số lời khen ngợi của cư dân mạng.

Tuy nhiên, dù được mệnh danh là một trong những nữ thần cổ trang nổi bật nhất lứa 9x của Cbiz, nhưng phong độ của Dương Tử lại rất thất thường. Mới đây hình ảnh mới nhất của Dương Tử tại một sự kiện với nhan sắc khác lạ khiến khán giả không khỏi lo lắng cho số phận của Trường Tương Tư.

Hình ảnh của Dương Tử khi xuất hiện trong sự kiện mới.

Thế nhưng, điều làm cư dân mạng ngỡ ngàng chính là nhan sắc hoàn toàn khác lạ trong ảnh chưa qua chỉnh sửa. Dễ nhận thấy nhất chính là gương mặt sưng phù, thiếu tự nhiên của nàng tiểu hoa. Bên cạnh đó, cộng thêm nhược điểm gương mặt của cô nàng là nụ cười quá lớn khiến tổng thể khuôn mặt càng thêm "lạ".

Hình ảnh tự đăng và "bị" đăng có cách biệt quá lớn khiến nhiều người không khỏi thất vọng. Chính điều này lần nữa đã làm dấy lên nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Với nhan sắc này, nhiều khán giả tỏ ra lo lắng nếu được đưa lên phim Trường Tương Tư sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích của phim.

Ngoài nhan sắc có phần hơi thất thường, còn lại tạo hình trong Trường Tương Tư của Dương Tử rất đẹp. Gương mặt thanh thoát, tạo hình mới lạ giúp nàng tiểu hoa nổi bật trong mọi khung hình. Nhan sắc dịu dàng, xinh đẹp trong trang phục cổ trang của cô nàng nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi của dân mạng. Không thể phủ nhận được rằng, Dương Tử dù không đẹp lộng lẫy nhưng lại có rất nhiều tạo hình cổ trang "ăn tiền".

Trường Tương Tư là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Bộ phim xoay quanh nhân vật Tiểu Yêu, từ nhỏ đã không cha, không mẹ. Nhờ trụ nhan hoa, cô có thể biến thành mọi hình dạng tùy ý, nhưng lại không nhớ nổi hình dạng của chính mình.

Tác phẩm xoay quanh câu chuyện ân oán tình thù giữa Tiểu Yêu – con gái của Xi Vưu, Tây Lăng Hành và Đồ Sơn Cảnh – công tử thế gia Đồ Sơn nhiều đời làm ăn kinh doanh, Tương Liễu – tướng lĩnh nghĩa quân Thần Nông và biểu ca Chuyên Húc – từ nhỏ chia xa, viết nên một khúc trường tương tư rung động lòng người.