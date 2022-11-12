Chưa lên sóng chính thức, 'Trường Tương Tư' của Dương Tư tiếp tục lập thành tích mới khiến dân tình 'nể sợ'

Trường Tương Tư là một trong những dự án phim cổ trang Hoa ngữ nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả.

Trường Tương Tư là một trong những dự án phim cổ trang Hoa ngữ nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả. Bộ phim quy tụ dàn sao trẻ chất lượng của làng giải trí Hoa ngữ là Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ.

Mới đây, phía đoàn làm phim đã chính thức thông báo "Trường Tương Tư" đã vượt mốc 1 triệu lượt đặt xem trước trên Tencent. Đây tiếp tục là thành tích "đáng nể" của bộ phim này trước khi lên sóng chính thức.

Dự án cổ trang này được nhà sản xuất đầu tư nhiều kinh phí, với sự tham gia của các diễn viên trẻ có tiếng tăm. Bộ phim có nội dung vừa hoành tráng lại bi thương, dễ gây xúc động cho khán giả. Do đó, "Trường Tương Tư" được nhận định sẽ gây sốt khi lên sóng.

"Trường Tương Tư" được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa, thuộc thể loại cổ đại. Phim là câu chuyện xoay quanh nhân vật Tiểu Yêu. Chịu nỗi thống khổ mất mẹ, xa cha từ khi còn rất nhỏ, Tiểu Yêu lưu lạc trong chốn nhân gian, chịu qua bao kiếp nạn, lúc nào cũng sợ cô đơn, sợ người khác bỏ rơi mình.

Tiểu Yêu ít khi tin người, lại dễ dàng buông tình cảm bất kỳ nếu nó khiến nàng cảm thấy lăn tăn dù chỉ một chút. Tiểu Yêu không cần quyền cao chức trọng, không cần tiền bạc của cải, chỉ cần tìm một người ngày ngày cùng nàng trò chuyện, thưởng hoa, ăn cổ vịt chân gà. Sau cùng, Tiểu Yêu đã chọn cho bản thân một người phù hợp hơn hết thảy, người ấy trong đáy mắt chỉ có một mình nàng, coi nàng là cả thế giới, dám từ bỏ mọi thứ chỉ để ở bên nàng suốt đời…

Bộ phim Trường tương tư được mong đợi sẽ lên sóng vào đầu năm 2023 và gặt hái thành tích lớn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chua-len-song-chinh-thuc-truong-tuong-tu-cua-duong-tu-tiep-tuc-lap-thanh-tich-moi-khien-dan-tinh-ne-so-523857.html