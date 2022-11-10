Dương Tử và Thành Nghị 'tình thương mến thương' bao nhiêu thì fan 'chiến nhau' bấy nhiêu vì lý do này

Mới đây, cư dân xứ Trung bất ngờ trước thông tin người hâm mộ của Dương Tử chính thức khởi kiện người hâm mộ của Thành Nghị.

Mới đây, "đại fan" của Dương Tử chính thức khởi kiện người hâm mộ của Thành Nghị với tội danh bôi nhọ, phỉ báng cá nhân. Đồng thời, phía tòa án thành phố Hàng Châu - Trung Quốc cũng đã ra thông báo lập án. Nội dung bài đăng của một "đại fan" với hơn 72,000 lượt theo dõi của Dương Tử: "Tôi đăng tải nội dung này sau khi nhận được ủy thác từ tài khoản weibo: Ngày hôm nay, người dùng Weibo - fan Thành Nghị (19,000 lượt theo dõi) đã sử dụng ảnh chụp màn hình chứa nội dung bôi nhọ danh dự cá nhân tôi, bị cáo đã dùng những ngôn từ như “đại fan của cụ ông sinh năm 1959 của giới giải trí” và “vui vẻ hầu tòa” để phỉ báng cá nhân tôi, gây ra ảnh hưởng lớn đến tinh thần và danh dự của tôi, tôi đã chính thức gửi đơn kiện lên tòa án.

Vì tôi không thể thu thập được thông tin danh tính thật của tài khoản Weibo này nên trước tiên tôi đã đệ đơn kiện nền tảng Weibo (Công ty TNHH Công nghệ mạng Vi Mộng Bắc Kinh), phía Weibo sẽ cung cấp thông tin của tài khoản này và sẽ tiếp tục tiến hành theo trình tự pháp lý”.

Trước đó, người hâm của Dương Tử và người hâm mộ của Thành Nghị đã "chiến tranh" không biết mệt mỏi trên mạng xã hội Weibo. Hai bên không ai chịu ai, đến hôm nay người hâm mộ của Dương Tử đã chính thức lập đơn khởi kiện. Dương Tử và Thành Nghị từng "nên duyên" và trở nên thân thiết sau bộ phim "Trầm Vụn Hương Phai". Tuy bộ phim không "bạo" so với những bộ phim chiếu cùng thời điểm, song bộ phim vẫn đạt được những thành tích nhất định. Dương Tử từng được đánh giá cao và công nhận về diễn xuất khi xuất hiện trong nhiều dự án phim nổi tiếng như Hương mật tựa khói sương, Truyền thuyết Bạch Xà, Cá mực hầm mật... Trong khi đó, Thành Nghị tuy là diễn viên mới nổi nhưng đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả với những tác phẩm đáng chú ý như Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Lưu ly mỹ nhân sát và Dữ quân ca. Với thành công vang dội của hai bộ phim cổ trang Hương mật tựa khói sương và Lưu ly mỹ nhân sát, không có gì lạ khi sự hợp tác giữa Dương Tử và Thành Nghị trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi.

Lý Hiện chúc mừng sinh nhật Dương Tử trong 5 năm liên tiếp, dân tình 'đẩy thuyền' nhiệt tình lần nữa Dù không hợp tác với nhau trong một thời gian dài nhưng Dương Tử và Lý Hiện vẫn không quên chúc mừng sinh nhật lẫn nhau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-tu-va-thanh-nghi-tinh-thuong-men-thuong-bao-nhieu-thi-fan-chien-nhau-bay-nhieu-vi-ly-do-nay-523285.html