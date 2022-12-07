Trường Tương Tư chưa phát sóng, 'tình mới' Dương Tử đã khiến dân tình trầm trồ khi có tác phẩm đạt giải xuất sắc nhất châu Á

Sao quốc tế 07/12/2022 14:03

Tác phẩm Lạp Tội Đồ Giám có sự tham gia của Đàn Kiện Thứ đã vinh dự đạt giải phim truyền hình chiếu mạng xuất sắc nhất châu Á.

Đàn Kiện Thứ là nam diễn viên được nhiều người chú ý trong thời gian gần đây khi tham gia bộ phim Trường Tương Tư đóng cùng nữ chính là Dương Tử và các diễn viên khác như Đặng Vi, Trương Vãn Ý,... Đây hiện đang là một trong những dự án cổ trang lớn nhận được sự quan tâm và kỳ vọng của công chúng mặc dù chưa lên sóng. Chính vì thế, những nhất cử nhất động của dàn diễn viên Trường Tương Tư luôn được khán giả đặc biệt chú ý.

Mới đây, Đàn Kiệt Thứ đã khiến nhiều khán giả bất ngờ khi một tác phẩm chiếu mạng mà anh tham gia đã dành được giải thưởng phim truyền hình chiếu mạng xuất sắc nhất châu Á. Giải thưởng này nằm trong khuôn khổ của lễ trao giải Truyền hình Châu Á lần thứ 27. Đây là một giải thưởng lớn dành cho những chương trình và nhà sản xuất xuất sắc trong ngành truyền hình châu Á.

Trường Tương Tư chưa phát sóng, 'tình mới' Dương Tử đã khiến dân tình trầm trồ khi có tác phẩm đạt giải xuất sắc nhất châu Á - Ảnh 1
Lạp Tội Đồ Giám không sở hữu diễn viên lưu lượng mà ưu tiên dàn diễn viên thực lực. 

Được biết, Lạp Tội Đồ Giám là một bộ phim chiếu mạng nhưng lại thu hút người xem bởi đề tài trinh thám, pháp y, hình sự phá án. Nội dung của phim tạo ấn tượng với khán giả khi nói về nghề họa sĩ pháp y - những người phác họa chân dung đối tượng tình nghi hoặc thủ phạm trong các vụ án. 

Trường Tương Tư chưa phát sóng, 'tình mới' Dương Tử đã khiến dân tình trầm trồ khi có tác phẩm đạt giải xuất sắc nhất châu Á - Ảnh 2

Trường Tương Tư chưa phát sóng, 'tình mới' Dương Tử đã khiến dân tình trầm trồ khi có tác phẩm đạt giải xuất sắc nhất châu Á - Ảnh 3
Trong phim, Đàn Kiện Thứ vào vai Thẩm Dực - một họa sĩ nổi tiếng với khả năng vẽ truyền thần kỳ tài đã liên tục phá thành công những vụ án tưởng chừng rơi vào ngõ cụt.

Với đề tài hấp dẫn, nội dung lôi cuốn, Lạp Tội Đồ Giám đã thành công giữ chân người xem dù phim không có dàn diễn viên lưu lượng mà thay vào đó là những người có thực lực như Đàn Kiện Thứ, Kim Thế Giai... Hơn nữa, để tạo nên một tác phẩm xuất sắc như thế, các diễn viên dù là chính hay phụ đều được khen ngợi là diễn tròn vai, không phụ thuộc vào hiệu ứng cặp đôi, thứ duy nhất họ muốn truyền tải là nhân vật mà bản thân đang thực hiện.

Trường Tương Tư chưa phát sóng, 'tình mới' Dương Tử đã khiến dân tình trầm trồ khi có tác phẩm đạt giải xuất sắc nhất châu Á - Ảnh 4

Thế mới nói, lưu lượng dù quan trọng nhưng phải là yếu tố quyết định tất cả. Để đi được đường dài, một diễn viên vẫn nên cố gắng trau dồi kinh nghiệm, thể hiện kỹ năng diễn xuất nhiều hơn.

Lạp Tội Đồ Giám nhận được sự yêu thích nên Đàn Kiện Thứ cũng được chú ý hơn. Các tác phẩm đang chờ công chiếu của nam diễn viên cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Trong đó, netizen cho rằng khi Trường Tương Tư được lên sóng lại cùng tham gia với Dương Tử - tiểu hoa có nhiệt độ cao, nổi tiếng nhất nhì lứa 90 sẽ giúp Đàn Kiện Thứ nâng cao độ nhận diện, có khả năng "bạo cao" trong tương lai. 

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