Vừa 'chia tay' với nam thần Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi lại sắp 'yêu đương' với Đàn Kiện Thứ

Sao quốc tế 04/12/2022 08:35

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin bộ đôi diễn viên Đàn Kiện Thứ và Trương Tịnh Nghi sẽ hợp tác với nhau trong bộ phim điện ảnh mới.

Gần đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin bộ đôi diễn viên Đàn Kiện Thứ và Trương Tịnh Nghi sẽ hợp tác với nhau trong bộ phim điện ảnh "Vương Cân Cân, Người Mà Tôi Đã Đánh Mất Hai Lần".

Đây là bộ phim lấy đề tài hôn nhân, kể về đôi vợ chồng đã kết hôn được 5 năm và có 2 đứa con. Nhiều vấn đề trong cuộc sống đã khiến họ dẫn đến quyết định ly hôn. Sau đó, để cứu vãn tình yêu, họ đã bước chân vào con đường tìm lại những hạnh phúc trong quá khứ.

Khi được đăng tải, bài viết đã thu hút sự chú ý không nhỏ của cư dân mạng. Nếu như tin đồn trên là sự thật thì đây sẽ là cơ hội giúp Trương Tịnh Nghi thoát khỏi hình tượng trong sáng, thuần khiết để thủ vai một bà mẹ đã hơn 30 tuổi và có 2 đứa con. Tuy nhiên, không ít người hâm mộ lại tỏ ý phản đối Trương Tịnh Nghi tham gia dự án này vì cho rằng đoàn phim có nhiều thứ không tốt và hơn cả là hình tượng nhân vật của bộ phim không phù hợp với nữ diễn viên. Bởi lẽ, hiện tại Trương Tịnh Nghi vẫn đang ở độ tuổi khá trẻ, việc hóa thân vào một nhân vật như vậy được cho là khá nặng đô với cô nàng.

 Vừa 'chia tay' với nam thần Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi lại sắp 'yêu đương' với Đàn Kiện Thứ - Ảnh 1

Sau thành công vang dội của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trương Tịnh Nghi đang là cái tên được công chúng vô cùng quan tâm thời điểm hiện tại. Nữ diễn viên được khán giả khen hợp vai cô con gái nhà giàu, có biệt danh "Công chúa" trong phim. Ngoài ra, cô thể hiện tinh tế thay đổi tâm lý của nhân vật trong bảy năm. Các cảnh Trương Tịnh Nghi khóc, dằn vặt với căn bệnh trầm cảm được khán giả Trung chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, khen diễn xuất.

Trong khi đó, Đàn Kiện Thứ cũng là một diễn viên quen mặt với những khán giả yêu thích phim Hoa Ngữ. Hiện tại, anh đang trong quá trình ghi hình cho dự án cổ trang cấp S+ (phim trọng điểm) Trường Tương Tư, hợp tác cùng Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi...

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Chỉ vì một câu nói của Trần Phi Vũ đã khiến netizen không ngừng kêu gọi Trương Tịnh Nghi 'trừng phạt' anh chàng

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Trần Phi Vũ nói với người bạn một câu mà khiến netizen đồng loạt tag thẳng tên Trương Tịnh Nghi vào kêu gọi 'trừng phạt' anh chàng.

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