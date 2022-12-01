Nói không quen Trương Tịnh Nghi, Vu Chính đang 'tự vả' mình?

Sao quốc tế 01/12/2022 17:28

Biên kịch Vu Chính ngoài nổi tiếng bởi tài năng của mình thì anh còn được biết đến với những phát ngôn gây bão mạng xã hội.

Ở thời điểm hiện tại, bộ phim Hoa ngữ đang làm mưa làm gió trên mọi mặt trận chính là Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em. Nhờ thành công của bộ phim mà cặp đôi chính là Trương Tịnh Nghi và Trần Phi Vũ cũng "một bước thành sao".

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rương Tịnh Nghi và Trần Phi Vũ thành danh nhờ Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em - Ảnh: Internet

Liên quan đến việc tên tuổi Trương Tịnh Nghi vụt sáng sau một đêm, mới đây một cư dân mạng đã đặt câu hỏi cho biên kịch nổi tiếng Vu Chính về nữ diễn viên này. Nổi tiếng với các phát ngôn gây bão, lần trả lời này của anh cũng đã thu hút sự chú ý của dư luận. Vị biên kịch này cho biết không quen Trương Tịnh Nghi nên ngại nói về cô.

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Vu Chính khẳng định không quen biết với Trương Tịnh Nghi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cư dân mạng đã nhanh chóng nhận ra điểm bất thường trong câu trả lời này của Vu Chính. Cụ thể, netizen đã tìm được những phát ngôn trong quá khứ của anh về nữ diễn viên Trương Tịnh Nghi.

Cụ thể, vào tháng 5/2021, Vu Chính đã nhận xét rằng Trương Tịnh Nghi có khuôn mặt đẹp nhất trong làng giải trí Hoa ngữ. Mới đây, khi Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em phát sóng, Vu Chính đã bình luận rằng Trần Phi Vũ đang là ngôi sao lưu lượng nên không dám tìm đến hợp tác. Tuy nhiên, nếu Trương Tịnh Nghi muốn thì có thể tự mình đến đàm phán đóng phim.

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Phát hiện này của cư dân mạng khiến phát ngôn "không quen biết Trương Tịnh Nghi" của Vu Chính giống như đang "tự vả" vào mặt mình.

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Từ khóa:   Trương Tịnh Nghi Vu Chính Chiếu Sáng Anh Sưởi Ấm Em sao Hoa ngữ sao châu Á

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