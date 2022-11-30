Ngỡ ngàng với nhan sắc mộc mạc của 'công chúa Chu Vận' Trương Tịnh Nghi thời niên thiếu

Mạng xã hội đã đào lại những hình ảnh thời niên thiếu của Trương Tịnh Nghi đã khiến dân tình không khỏi đốn tim trước nét đẹp mộc mạc của 'công chúa'.
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Trương Tịnh Nghi là cái tên được công chúng chú ý hiện nay sau thành công của vai diễn ‘công chúa’ Chu Vận trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Không chỉ được ngợi khen về diễn xuất, ‘học trò cưng’ của Châu Tấn còn được ngợi khen nhan sắc xinh đẹp, thanh thuần, đậm chất cổ điển. Được biết, khi tham gia bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trương Tịnh Nghi không lạm dụng quá nhiều hay hiệu ứng làm sáng da. Thậm chí, có nhiều cảnh quay cô nàng còn để mặt mộc khiến dân tình không khỏi xuýt xoa.
Mới đây, mạng xã hội đã đào lại những hình ảnh thời niên thiếu của Trương Tịnh Nghi. Trong loạt ảnh năm 17 tuổi, ‘công chúa’ Trương Tịnh Nghi khiến dân tình không khỏi đốn tim trước nét đẹp mộc mạc, gần như không son phấn nhưng làn da vẫn láng mịn, không tỳ vết. Được biết, thời đi học, cô nàng hiếm khi nào nhuộm tóc hay trang điểm cầu kỳ nhưng nhan sắc vẫn nổi tiếng xinh đẹp.
Trong loạt ảnh tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Trương Tịnh Nghi lại khiến cư dân mạng thêm một lần nữa trầm trồ vì vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết. Dù trang điểm nhẹ nhàng nhưng cô nàng vẫn nổi bật giữa đám đông, khiến ai cũng ngoái đầu ngắm nhìn.
Được biết, Trương Tịnh Nghi từng đỗ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với điểm số khá cao nhờ vào gương mặt xinh đẹp, trong sáng, nhan sắc nổi bật nhất học viện. Sau khi tốt nghiệp cô nàng trở thành ‘học trò cưng’ thuộc sự quản lý của công ty Đông Thân Vị Lai do hai ngôi sao hạng A của Hoa ngữ - Châu Tấn và Trần Khôn thành lập từ năm 2018. Nhờ sự dìu dắt của ‘đàn chị’ Châu Tấn và nổ lực tự thân, cô nàng đã sớm gia nhập đường đua tiểu hoa thế hệ mới cùng với Triệu Lộ Tư, Quan Hiểu Đồng,…