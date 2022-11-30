Ngỡ ngàng với nhan sắc mộc mạc của 'công chúa Chu Vận' Trương Tịnh Nghi thời niên thiếu

Trương Tịnh Nghi là cái tên được công chúng chú ý hiện nay sau thành công của vai diễn ‘công chúa’ Chu Vận trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Không chỉ được ngợi khen về diễn xuất, ‘học trò cưng’ của Châu Tấn còn được ngợi khen nhan sắc xinh đẹp, thanh thuần, đậm chất cổ điển. Được biết, khi tham gia bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trương Tịnh Nghi không lạm dụng quá nhiều hay hiệu ứng làm sáng da. Thậm chí, có nhiều cảnh quay cô nàng còn để mặt mộc khiến dân tình không khỏi xuýt xoa.

'Công chúa Chu Vận' Trương Tịnh Nghi của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội đã đào lại những hình ảnh thời niên thiếu của Trương Tịnh Nghi. Trong loạt ảnh năm 17 tuổi, ‘công chúa’ Trương Tịnh Nghi khiến dân tình không khỏi đốn tim trước nét đẹp mộc mạc, gần như không son phấn nhưng làn da vẫn láng mịn, không tỳ vết. Được biết, thời đi học, cô nàng hiếm khi nào nhuộm tóc hay trang điểm cầu kỳ nhưng nhan sắc vẫn nổi tiếng xinh đẹp.