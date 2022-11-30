Trương Tịnh Nghi 'hớp hồn' fan với nhan sắc cổ điển, quý phái 'chuẩn' mỹ nhân Hồng Kông trong phim mới đóng cùng Châu Tấn

Sao quốc tế 30/11/2022 15:50

Tạo hình trong dự án phim điện ảnh sắp tới của Trương Tịnh Nghi nhận được nhiều lời khen "có cánh" từ cư dân mạng.

 

Kể từ khi bộ phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em lên sóng, Trương Tịnh Nghi là diễn viên trẻ đang được đông đảo quan tâm và chú ý đến. Với nhan sắc thanh thuần, lẫn chút cổ điển như các mỹ nhân thập niên 90, cùng lối diễn xuất tự nhiên, Trương Tịnh Nghi đã thành công thể hiện được nhân vật Chu Vận trong phim và nhận được sự yêu mến từ khán giả.

Mới đây, Trương Tịnh Nghi lại khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" với loạt hình ảnh trong dự án phim điện ảnh Vô Danh

Trương Tịnh Nghi 'hớp hồn' fan với nhan sắc cổ điển, quý phái 'chuẩn' mỹ nhân Hồng Kông trong phim mới đóng cùng Châu Tấn - Ảnh 1

Trong ảnh được chia sẻ đã hé lộ được tạo hình vô cùng mãn nhãn của nữ diễn viên sinh năm 1999. Theo đó, Trương Tịnh Nghi xuất hiện với tạo hình dân quốc cổ điển phối cùng lối trang điểm sắc sảo và kiểu tóc phù hợp khoe trọn visual cực phẩm chuẩn nét mỹ nhân Hồng Kông. 

Trương Tịnh Nghi 'hớp hồn' fan với nhan sắc cổ điển, quý phái 'chuẩn' mỹ nhân Hồng Kông trong phim mới đóng cùng Châu Tấn - Ảnh 2

Sở hữu nét cổ điển thanh thuần cộng thêm nét quý phái, ngôi sao trẻ nhận được nhiều lời khen trong tạo hình phim mới lần này. Đa số khán giả đều nhận xét, Trương Tịnh Nghi toát lên khí chất sang trọng không khác gì tiểu thư đài cát xuất thân từ gia đình tài phiệt.

Trương Tịnh Nghi 'hớp hồn' fan với nhan sắc cổ điển, quý phái 'chuẩn' mỹ nhân Hồng Kông trong phim mới đóng cùng Châu Tấn - Ảnh 3 

Trương Tịnh Nghi 'hớp hồn' fan với nhan sắc cổ điển, quý phái 'chuẩn' mỹ nhân Hồng Kông trong phim mới đóng cùng Châu Tấn - Ảnh 4

Vô Danh quy tụ nhiều diễn viên đình đám, đẳng cấp của giới phim Cbiz như Lương Triều Vỹ, Vương Nhất Bác, Châu Tấn, Vương Truyền Quân...

Tham gia dự án phim lần này cũng là cơ hội để Trương Tịnh Nghi được hợp tác với "cô giáo" Châu Tấn. Được biết, nữ diễn viên 23 tuổi thuộc sự quản lý của công ty Đông Thân Vị Lai do hai ngôi sao hạng A của Hoa ngữ - Châu Tấn và Trần Khôn thành lập từ năm 2018. Có thể nói, Châu Tấn đã dìu dắt Trương Tịnh Nghi từ những bước đi đầu tiên của sự nghiệp.

Trương Tịnh Nghi 'hớp hồn' fan với nhan sắc cổ điển, quý phái 'chuẩn' mỹ nhân Hồng Kông trong phim mới đóng cùng Châu Tấn - Ảnh 5

Trương Tịnh Nghi 'hớp hồn' fan với nhan sắc cổ điển, quý phái 'chuẩn' mỹ nhân Hồng Kông trong phim mới đóng cùng Châu Tấn - Ảnh 6

Vô Danh là tác phẩm điện ảnh thứ ba sau Bác Sĩ Trung Hoa và Hồ Trường Tân được Bona đầu tư, sản xuất với kinh phí lớn. Phim lấy bối cảnh Thượng Hải 1941, các công nhân làm việc dưới lòng đất đã bất chấp hiểm nguy để truyền tin tình báo để bảo vệ đất nước. Phim do Trình Nhĩ làm đạo diễn kiêm biên kịch. 

Trước đó, bộ phim mới này chỉ cần một poster trắng đen đã khơi gợi được sự đón nhận nồng nhiệt của fans hâm mộ điện ảnh. Sự góp mặt của Lương Triều Vỹ và Châu Tấn đã đủ trọng lượng, mà sự tham gia của Vương Nhất Bác đã thu hút thêm rất nhiều khán giả trẻ cho bộ phim".

Trương Tịnh Nghi 'hớp hồn' fan với nhan sắc cổ điển, quý phái 'chuẩn' mỹ nhân Hồng Kông trong phim mới đóng cùng Châu Tấn - Ảnh 7

Vô Danh một bộ phim gián điệp rất đáng kì vọng với dàn diễn viên đầy sức chiến đấu nói trên. 

Vô Danh: Công bố teaser mới nhất, hé lộ tạo hình đầu tiên của dàn diễn viên chính Lương Triều Vỹ, Vương Nhất Bác, Vương Truyền Quân

Vô Danh: Công bố teaser mới nhất, hé lộ tạo hình đầu tiên của dàn diễn viên chính Lương Triều Vỹ, Vương Nhất Bác, Vương Truyền Quân

Nhà sản xuất phim điện ảnh Vô Danh vừa tung ra teaser mới không lời thoại giới thiệu những tạo hình dân quốc ấn tượng của Lương Triều Vỹ, Vương Nhất Bác, Vương Truyền Quân cùng với bối cảnh ma mị ẩn.

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