Vô Danh: Công bố teaser mới nhất, hé lộ tạo hình đầu tiên của dàn diễn viên chính Lương Triều Vỹ, Vương Nhất Bác, Vương Truyền Quân

Nhà sản xuất phim điện ảnh Vô Danh vừa tung ra teaser mới không lời thoại giới thiệu những tạo hình dân quốc ấn tượng của Lương Triều Vỹ, Vương Nhất Bác, Vương Truyền Quân cùng với bối cảnh ma mị ẩn.

Nguồn Weibo Vô Danh là dự án phim điện ảnh do Bona sản xuất tựa phim, khai thác đề tài điệp chiến do đạo diễn Trình Nhĩ chỉ đạo và chấp bút kịch bản. Phim tập trung thể hiện cuộc chiến bí mật đầy sóng gió của những chiến sĩ ẩn danh và nhân viên tình báo. Bộ phim được cho là phần thứ ba trong loạt phim Trung Quốc Thắng Lợi Tam Bộ Khúc bao gồm “Bác sĩ Trung Quốc” và “Trường Tân Hồ”. Ảnh đoàn làm phim Vô Danh. Nguồn Weibo Ảnh đoàn làm phim Vô Danh. Nguồn Weibo Với Vô Danh, đạo diễn Trình Nhĩ bước ra khỏi phong cách của mình trong “Lãng mạn tiêu vong sử“, bộ phim mới này chỉ cần một poster trắng đen đã khơi gợi được sự đón nhận nồng nhiệt của fans hâm mộ điện ảnh. Sự góp mặt của Lương Triều Vỹ và Châu Tấn đã đủ trọng lượng, mà sự tham gia của Vương Nhất Bác đã thu hút thêm rất nhiều khán giả trẻ cho bộ phim.

Ảnh cắt từ teaser phim Vô Danh. Nguồn Weibo Bộ phim Vô Danh quy tụ nhiều tên tuổi diễn viên thực lực của của làng giải trí Hoa Ngữ. Trong có nam chính Lương Triều Vỹ là một trong những nam diễn viên điện ảnh hàng đầu châu Á, từng đạt nhiều giải ảnh đế của các LHP danh tiếng trong nước và quốc tế. Châu Tấn là đại Hoa đán Trung Quốc được mệnh danh “Thiên tài diễn xuất”, với khả năng diễn xuất tinh tế, kinh điển đến từ cái nhíu mày hay thở dài cũng đủ lột tả một cách chân thật, sống động chân dung nhân vật.

Ảnh cắt từ teaser phim Vô Danh. Nguồn Weibo Ảnh cắt từ teaser phim Vô Danh. Nguồn Weibo Trong teaser lần này, xuất tạo hình mặc vest dân quốc cùng với loạt động tác mặc vest hay chỉnh tay áo và đồng hồ của Vương Nhất Bác khiến cho các chị em không khỏi cảm thán ngầu quá. Có ý kiến nhận xét tạo hình này có vibe phản diện, cho cảm giác nửa chính nửa tà khó đoán.

Ảnh cắt từ teaser phim Vô Danh. Nguồn Weibo Vô Danh một bộ phim gián điệp rất đáng kỳ vọng với dàn diễn viên chính nổi bật. Một số ý kiến cho rằng khả năng diễn xuất của Vương Nhất Bác vẫn chưa đủ để diễn tả nhân vật thư ký Diệp. Tuy nhiên một diễn viên chỉ có thể cải thiện kỹ năng diễn xuất của mình sau khi đã thử nhiều vai. Vậy nên hãy đặt kỳ vọng của mình cho Vương Nhất Bác trong Vô Danh. Ảnh cắt từ teaser phim Vô Danh. Nguồn Weibo Hiện tại thời gian dự kiến ra rạp của Vô Danh vào cuối năm 2022.

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