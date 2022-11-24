'Công chúa Chu Vận' Trương Tịnh Nghi làm fan 'đê mê' với nét đẹp được ví như những minh tinh điện ảnh Hồng Kông thập niên 90

Sao quốc tế 24/11/2022 12:01

Trương Tịnh Nghi được mọi người chú ý với nhan sắc tinh khôi, trong trẻo, đậm chất Hồng Kông của những năm thập niên 90.

Thời gian gần đây, bộ phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đang nổi đình nổi đám nhờ "phản ứng hóa học" cực đỉnh giữa cặp đôi nhân vật chính Lý Tuân - Chu Vận.

Người đảm nhận vai nữ chính Chu Vận là mỹ nhân trẻ Trương Tịnh Nghi. Người đẹp sinh năm 1999 là tiểu hoa đang lên của Cbiz. Cô trực thuộc Đông Thân Vị Lai - công ty quản lý văn hóa do Trần Khôn và Châu Tấn cùng hợp tác thành lập. Có thể nói, Châu Tấn đã dìu dắt người Trương Tịnh Nghi từ những bước đi đầu tiên của sự nghiệp.

'Công chúa Chu Vận' Trương Tịnh Nghi làm fan 'đê mê' với nét đẹp được ví như những minh tinh điện ảnh Hồng Kông thập niên 90 - Ảnh 1

Trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, khi chứng kiến sự xuất hiện của nữ chính Trương Tịnh Nghi, vẻ đẹp của cô làm cho người ta liên tưởng tới những mỹ nhân Hồng Kông trên màn ảnh những năm 90. Đó là một vẻ đẹp mang phong cách cổ điển, thanh lịch nhưng vẫn đầy sức quyến rũ mà chẳng cần phải quá hở hang.

'Công chúa Chu Vận' Trương Tịnh Nghi làm fan 'đê mê' với nét đẹp được ví như những minh tinh điện ảnh Hồng Kông thập niên 90 - Ảnh 2
Vẻ đẹp được yêu mến ngày xưa của các mỹ nhân Hồng Kông.

Sở hữu vẻ ngoài thanh khiết cùng gương mặt cân đối, khả năng diễn xuất khá tốt bằng ánh mắt và biểu cảm phong phú trên nét mặt của Trương Tịnh Nghi chính là một lợi thế giúp cô nàng biến hóa đa dạng và tiếp nhận những vai nhân vật nhiều nội tâm tương đối phức tạp, dành được tình cảm từ khán giả xem phim.

'Công chúa Chu Vận' Trương Tịnh Nghi làm fan 'đê mê' với nét đẹp được ví như những minh tinh điện ảnh Hồng Kông thập niên 90 - Ảnh 3

Với đặc điểm ngoại hình, cô nàng rất có duyên với các vai nữ chính có nội tâm phức tạp trong những bộ phim thanh xuân vườn trường. Năm 2018, Trương Tịnh Nghi ra mắt khán giả với vai chính Lý An Nhiên trong Bầu Trời Thiếu Niên Phong Khuyển. Lý An Nhiên là một cô gái nhiệt huyết dám theo đuổi tình yêu nhưng vì cách biệt gia cảnh mà mối tình này cũng đã dang dở.'Công chúa Chu Vận' Trương Tịnh Nghi làm fan 'đê mê' với nét đẹp được ví như những minh tinh điện ảnh Hồng Kông thập niên 90 - Ảnh 4

Năm 2019, cô đảm nhận vai nữ chính trong phim điện ảnh Anh Muốn Chúng Ta Ở Bên Nhau. Trương Tịnh Nghi vào vai Lăng Nhất Nghiêu bất chấp sự can ngăn của gia đình, cùng với người mà cô yêu ở bên nhau 10 năm. Cuối cùng vẫn bị đánh bại bởi sự khắc nghiệt của hiện thực. Nhờ thành công của phim Anh Muốn Chúng Ta Ở Bên Nhau, Trương Tịnh Nghi được mệnh danh là "Mối tình đầu có gương mặt đẹp nhất".

'Công chúa Chu Vận' Trương Tịnh Nghi làm fan 'đê mê' với nét đẹp được ví như những minh tinh điện ảnh Hồng Kông thập niên 90 - Ảnh 5

Trang 163 đánh giá: "Trương Tịnh Nghi và các diễn viên trẻ da trắng, mắt to hiện tại có sự khác biệt. Ngoại hình của cô không quá nổi bật nhưng có nét riêng, dễ tạo dấu ấn với khán giả và có thể vào đa dạng nhân vật. Ở Trương Tịnh Nghi, khán giả cảm thấy thấy sự thoải mái của tuổi thanh xuân, nụ cười hồn nhiên nhưng đôi mắt nhiều tâm sự".

'Công chúa Chu Vận' Trương Tịnh Nghi làm fan 'đê mê' với nét đẹp được ví như những minh tinh điện ảnh Hồng Kông thập niên 90 - Ảnh 6

Xinh đẹp, chăm chỉ lại có diễn xuất tốt, Trương Tịnh Nghi được dự đoán có thể trở thành hoa đán thế hệ mới của làng giải trí xứ Trung, sớm là đối thủ của các nghệ sĩ sinh sau 1995 như Tống Tổ Nhi, Quan Hiểu Đồng, Châu Dã, Triệu Lộ Tư.

'Công chúa Chu Vận' Trương Tịnh Nghi làm fan 'đê mê' với nét đẹp được ví như những minh tinh điện ảnh Hồng Kông thập niên 90 - Ảnh 7

Trương Tịnh Nghi trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em được khen hết lời về diễn xuất nhưng lại bị chê tơi tả vì lộ điểm này trên phim

Trương Tịnh Nghi trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em được khen hết lời về diễn xuất nhưng lại bị chê tơi tả vì lộ điểm này trên phim

Với vai diễn Chu Vận trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, Trương Tịnh Nghi dù được khen ngợi với diễn xuất tròn vai nhưng lại lộ khuyết điểm này khiến khán giả khó chịu khi xem phim.

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