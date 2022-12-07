Tiêu Chiến lên tiếng trần tình vụ lộ clip thân mật với Dương Tử trong bữa tiệc

Sao quốc tế 07/12/2022 12:56

Tiêu Chiến và Dương Tử không ít lần dính phải tin đồn 'phim giả tình thật' sau khi đóng chung dự án phim "Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn".

Tiêu Chiến và Dương Tử đều là những ngôi sao 9X nổi tiếng nhất hiện nay của làng giải trí Hoa ngữ. Chuyện hẹn hò giữa cả hai diễn viên liên tục bị tung bằng chứng hẹn hò sau khi đóng chung dự án phim hiện đại "Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn".

Mới đây, Tiêu Chiến và Dương Tử bỗng dính phải tin đồn tình cảm vì một đoạn video ngắn ghi lại cảnh hai ngôi sao thân mật với nhau. Đoạn video lan truyền trên mạng là buổi tiệc do nền tảng Tencent tổ chức sau sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng năm 2020. Cử chỉ dựa sát vào tai như sắp chạm môi đến nơi của 2 lưu lượng thế hệ mới trong clip nói trên không khỏi khiến công chúng "dậy sóng".

Tiêu Chiến lên tiếng trần tình vụ lộ clip thân mật với Dương Tử trong bữa tiệc - Ảnh 1Tiêu Chiến lên tiếng trần tình vụ lộ clip thân mật với Dương Tử trong bữa tiệc - Ảnh 2Tiêu Chiến lên tiếng trần tình vụ lộ clip thân mật với Dương Tử trong bữa tiệc - Ảnh 3
Cử chỉ thân mật giữa Tiêu Chiến và Dương Tử ám chỉ hai người hẹn hò - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, sau khi đoạn clip tình tứ bị lộ, phía nam diễn viên Tiêu Chiến đã lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò. Phòng làm việc khẳng định Tiêu Chiến hiện đang độc thân. Trước đó, phía Dương Tử cũng từng lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò giữa cả hai, và khẳng định "chắc nịch" đang độc thân.

Đồng thời, đoạn video ghi lại khoảnh khắc nói trên vốn được ghi lại bữa tiệc chung sau một sự kiện với sự tham gia của hàng loạt nghệ sĩ khác cùng nhà tổ chức. Tiêu Chiến cũng không khỏi bất bình vì clip bị cắt ghép để công chúng hiểu lầm rằng trong bữa tiệc không có sự xuất hiện của các nghệ sĩ khác.

Tiêu Chiến lên tiếng trần tình vụ lộ clip thân mật với Dương Tử trong bữa tiệc - Ảnh 4Tiêu Chiến lên tiếng trần tình vụ lộ clip thân mật với Dương Tử trong bữa tiệc - Ảnh 5

Tiêu Chiến và Dương Tử được cho là rất có duyên. Cả hai từng nên duyên màn ảnh, còn bất đắc dĩ cùng dính phải lùm xùm bình chọn King - Queen trong sự kiện Đêm hội tầm nhìn Weibo năm 2020. Sau lần hợp tác chung, hai nghệ sĩ không ít lần vướng phải tin đồn "phim giả tình thật", tuy nhiên hai bên đều có thái độ nhất quyết phủ nhận.

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