Sự ảnh hưởng của Ngô Diệc Phàm đến 2 'đỉnh lưu' Dương Tử và Vương Nhất Bác ra sao?

Vụ việc Ngô Diệc Phàm bị tuyên án 13 năm tù vì các tội cưỡng bức, dâm loạn tập thể đã ảnh hưởng đến các bộ phim có sự góp mặt của 2 sao đình đám là Dương Tử và Vương Nhất Bác.

Trước đó, thông tin Ngô Diệc Phàm bị tuyên án 13 năm tù vì các tội cưỡng bức, dâm loạn tập thể và phải bồi thường số tiền trốn thuế khoảng 2.000 tỉ đồng khiến làng giải trí Hoa ngữ bàn tán xôn xao. Đồng thời, các đồng nghiệp nổi tiếng như Vương Nhất Bác hay Dương Tử đang bị vạ lây, thậm chí còn có nguy cơ bị khán giả ghét bỏ.

Cụ thể, từ khi Ngô Diệc Phàm bị bắt, cái tên Dương Tử bị nhắc tên liên tục. Bộ phim chuẩn bị phát sóng của tiểu hoa đán và Ngô Diệc Phàm là "Thanh trâm hành" đã bị hoãn chiếu vô thời hạn. Thậm chí, Dương Tử là một trong những ngôi sao gặp vận xui nhất showbiz Hoa ngữ. Cô đóng với 3 tài tử đều gặp ồn ào là Tiêu Chiến, Lý Dịch Phong và Ngô Diệc Phàm.

Vương Nhất Bác là một trong những sao nam hàng đầu Hoa ngữ hiện nay. Cụ thể, sau thông tin Ngô Diệc Phàm bị kết án 13 năm tù, một tài khoản từng chỉ tội nam tài tử đã đăng tải một bài viết có nhắc đến công ty Nhạc Hoa. Người này cho biết kẻ trung gian từng lừa tiền mẹ Ngô Diệc Phàm đã bị bắt. Kẻ này trước đó đã từng hợp tác với hai nghệ sĩ của công ty Nhạc Hoa.

Từ thông tin này, nhiều khán giả cho rằng một trong hai nghệ sĩ Nhạc Hoa được nhắc đến chính là Vương Nhất Bác (bởi anh là con gà đẻ trứng vàng của công ty Nhạc Hoa). Dù chưa có bằng chứng cụ thể, tuy nhiên một số khán giả đã đòi tẩy chay Vương Nhất Bác. Không những vậy, họ còn đòi cấm chiếu loạt dự án điện ảnh mà anh chàng đang tham gia.

Chính vì vậy, nhiều người hâm mộ của Vương Nhất Bác bức xúc và cho rằng công ty Nhạc Hoa có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, không thể khẳng định một trong hai người được nhắc tên là nam diễn viên của "Trần tình lệnh".

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