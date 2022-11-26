Hóa ra không phải Đô Mỹ Trúc là người trực tiếp 'kết liễu' Ngô Diệc Phàm, 2 nhân vật này có mối quan hệ thân thiết với nam diễn viên

Ngô Diệc Phàm (Kris Wu) từng là một trong những ngôi sao giải trí hàng đầu Trung Quốc, mang quốc tịch Canada. Bị cảnh sát Bắc Kinh tạm giam năm 2021 vì nghi án cưỡng dâm, ngày 25/11 Ngô Diệc Phàm bị kết án 13 năm tù và trục xuất khỏi Trung Quốc. Anh ta cũng bị yêu cầu nộp phạt gần 83,8 triệu USD vì trốn thuế.

Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Internet

Bản án từ phía cảnh sát đã thực sự đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của nam diễn viên hộ Ngô. Tuy nhiên, có một việc mà nhiều người đã hiểu sai vụ việc khi Đô Mỹ Trúc hóa ra lại không phải là người trực tiếp khiến nam diễn viên rơi vào hoàn cảnh như ở thời điểm hiện tại. Theo một blogger nổi tiếng xứ Trung cho biết thêm, người đứng sau giật dây khiến anh chàng ra nông nổi như bây giờ chính là mẹ ruột của Ngô Diệc Phàm.