Hóa ra không phải Đô Mỹ Trúc là người trực tiếp 'kết liễu' Ngô Diệc Phàm, 2 nhân vật này có mối quan hệ thân thiết với nam diễn viên

Đô Mỹ Trúc bất ngờ được netizen xứ Trung cho rằng không phải là nguyên nhân chính khiến Ngô Diệc Phàm phải đi tù mà chính là 2 nhân vật thân cận này.
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Ngô Diệc Phàm (Kris Wu) từng là một trong những ngôi sao giải trí hàng đầu Trung Quốc, mang quốc tịch Canada. Bị cảnh sát Bắc Kinh tạm giam năm 2021 vì nghi án cưỡng dâm, ngày 25/11 Ngô Diệc Phàm bị kết án 13 năm tù và trục xuất khỏi Trung Quốc. Anh ta cũng bị yêu cầu nộp phạt gần 83,8 triệu USD vì trốn thuế.
Bản án từ phía cảnh sát đã thực sự đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của nam diễn viên hộ Ngô. Tuy nhiên, có một việc mà nhiều người đã hiểu sai vụ việc khi Đô Mỹ Trúc hóa ra lại không phải là người trực tiếp khiến nam diễn viên rơi vào hoàn cảnh như ở thời điểm hiện tại. Theo một blogger nổi tiếng xứ Trung cho biết thêm, người đứng sau giật dây khiến anh chàng ra nông nổi như bây giờ chính là mẹ ruột của Ngô Diệc Phàm.
Cụ thể trong bài viết, nam blogger nổi tiếng cho biết vào tháng 5 năm 2021, Ngô Diệc Phàm bị bắt gặp đang hẹn hò tại rạp chiếu phim với hot girl Tiểu Di. Fan hâm mộ của anh vì ghen tị nên đã ghi lại clip camera đăng lên mạng xã hội. Thời điểm này, Đô Mỹ Trúc nghĩ rằng bản thân đã bị cắm sừng nên đã công khai "bóc phốt" bạn trai trên Weibo.
Cụ thể, sau khi Ngô Diệc Phàm phát sinh quan hệ với cô gái này, Đô Mỹ Trúc đã không gọi báo cảnh sát và gần như chấp nhận số tiền "bịt miệng" mà Ngô Diệc Phàm đưa ra để giải quyết sự việc. Phía Ngô Diệc Phàm đã đưa tiền cho Đô Mỹ Trúc thông qua một người trung gian, nhưng người này lại là kẻ lừa đảo, nhân cơ hội để moi tiền của cả hai bên. Vì Đô Mỹ Trúc không nhận được tiền nên mẹ Ngô Diệc Phàm cho rằng cô cố ý lừa tiền, tức giận trình báo vụ việc. Sau cùng, người trung gian kia bị bắt, Ngô Diệc Phàm cũng bị điều tra rồi vào tù.