Xuất hiện thông tin bản án dành cho Ngô Diệc Phàm đã từng được tiên tri từ lâu?

Sao quốc tế 26/11/2022 19:30

Sau 1 năm, vụ án của nam minh tinh nổi tiếng một thời đã có kết quả. Theo đó, tòa án quận Triều Dương đã công khai bản án sơ thẩm và tuyên phạt Ngô Diệc Phàm 13 năm tù.

Từng là một trong những sao nam đình đám tại Trung Quốc và được rất nhiều bạn trẻ yêu mến. Thế nhưng chỉ đúng một năm trước, đỉnh lưu Ngô Diệc Phàm khiến cả giới giải trí chấn động trước tin đồn cưỡng dâm trẻ vị thành niên, quan hệ tập thể...

Xuất hiện thông tin bản án dành cho Ngô Diệc Phàm đã từng được tiên tri từ lâu? - Ảnh 1
Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Internet

Trải qua hơn 1 năm, vụ án của nam minh tinh nổi tiếng một thời đã có kết quả. Theo đó, tòa án quận Triều Dương đã công khai bản án sơ thẩm và tuyên phạt Ngô Diệc Phàm 13 năm tù và sau khi ra tù anh sẽ bị trục xuất khỏi đất nước. 

Bên cạnh đó, cư dân mạng còn nhớ lại lời thoại trong bộ phim nổi tiếng một thời là Võ Lâm Ngoại Truyện. Trong phim, nhân vật Yến Bổ Đầu từng nói mấy con quỷ đội lốt người nước ngoài đã bị xét xử, bị tịch thu toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp và trục xuất khỏi nước.

Xuất hiện thông tin bản án dành cho Ngô Diệc Phàm đã từng được tiên tri từ lâu? - Ảnh 2
Phim Võ Lâm Ngoại Truyện - Ảnh: Internet

Đáng nói, tác phẩm này được phát sóng từ năm 2006, đến nay đã được 16 năm. Tuy nhiên, lời thoại của vị bổ đầu hoàn toàn ứng nghiệm trong vụ việc của Ngô Diệc Phàm.

Nam minh tinh vốn dĩ có quốc tịch Canada, từng sang Hàn Quốc đào tạo sau đó mới về Trung Quốc phát triển sự nghiệp. Chính vì vậy việc Ngô Diệc Phàm bị trục xuất khỏi đất nước tỷ dân được mọi người nói vui là đã được dự đoán từ đâu. 

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