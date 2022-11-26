Chân dung cô gái tung 'nhát chém chí mạng' khiến sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm chính thúc khép lại với bản án cực nặng

Sao quốc tế 26/11/2022 18:42

Đô Mỹ Trúc là cô gái đầu tiên lên tiếng tố cáo Ngô Diệc Phàm cưỡng dâm khiến nam ca sĩ bị bắt

Mới đây, nam diễn viên nổi tiếng một thời Ngô Diệc Phàm bị tòa án Nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh tuyên án 13 năm tù giam và bị trục xuất khỏi Trung Quốc vì tội cưỡng dâm và và tụ tập dâm ô, người tình cũ của nam ca sĩ Đô Mỹ Trúc đã lên tiếng: "Cuối cùng cũng đợi đến ngày này. Công lý đến muộn nhưng vẫn được thực thi".

Chân dung cô gái tung 'nhát chém chí mạng' khiến sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm chính thúc khép lại với bản án cực nặng - Ảnh 1
Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Internet

Đô Mỹ Trúc là nhân vật quan trọng trong vụ án của Ngô Diệc Phàm. Người đẹp sinh năm 2002 là người đầu tiên lên tiếng tố cáo Ngô Diệc Phàm có hành vi đồi trụy, khiến sự nghiệp của anh chàng chính thức không còn cơ hội để vực dậy. 

Chân dung cô gái tung 'nhát chém chí mạng' khiến sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm chính thúc khép lại với bản án cực nặng - Ảnh 2
Đô Mỹ Trúc - Ảnh: Internet

Bên dưới bài viết nhiều người bày tỏ động cảm với nạn nhân của Ngô Diệc Phàm, tuy nhiên bản thân Đô Mỹ Trúc cũng cho biết: 

"Tôi không phải nữ anh hùng mà các bạn khen ngợi. Tôi chỉ là một người bình thường có chút dũng cảm và dám nói ra sự thật dưới áp lực. Trong quãng thời gian đó, tôi đã nhiều lần sụp đổ và có ý nghĩ tự sát. Tôi đã bị cư dân mạng ức hiếp không biết bao nhiêu lần", Đô Mỹ Trúc chia sẻ.

"Họ nói tôi là 'kẻ nói dối, là kẻ tống tiền, không hoàn toàn vô tội, chỉ là món đồ chơi, một cô gái mưu mô'. Họ nói 'sao cô không tự soi gương đi, anh chúng tôi làm sao có thể yêu loại người như cô', 'Ruồi không đậu trên quả trứng tốt, cô cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì'", Đô Mỹ Trúc bị người hâm mộ của Ngô Diệc Phàm mạt sát.

Cô cho hay khi tuổi còn niên thiếu đã tin vào lời lừa gạt của người đại diện Ngô Diệc Phàm dẫn tới bị cưỡng hiếp. Trong thời gian bị công kích, cô phải bỏ việc học ở Bắc Kinh, từ bỏ chuyên ngành nghệ thuật, cũng từ bỏ ước mơ. Đô Mỹ Trúc còn thấy tự ti và ngại giao tiếp xã hội. Đây là những ảnh hưởng tiêu cực lên cuộc sống của người đẹp sinh năm 2002.

 

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