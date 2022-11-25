Sau khi bị tuyên bố sẽ nhận mức án 13 năm tù giam và trục xuất ra khỏi Trung Quốc, Ngô Diệc Phàm tiếp tục bị điều tra về hành vi trốn thuế.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, Phòng thanh tra thứ hai của Cục thuế thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc qua quá trình điều tra đã phát hiện ra Ngô Diệc Phàm có hành vi trốn thuế trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2020 với số tiền lên đến 95 triệu NDT (gần 320 tỷ đồng).

Ngô Diệc Phàm tiếp tục bị điều tra hành vi trốn thuế - Ảnh: Internet

Ngô Diệc Phàm đã thực hiện hành vi trốn thuế của mình bằng phương pháp chuyển đổi doanh nghiệp hư cấu, khai man bản chất thu nhập và che giấu thu nhập cá nhân thông qua nhiều công ty liên kết trong và ngoài nước. Theo luật của Trung Quốc, nam nghệ sĩ có thể bị truy thu thuế và bị phạt thêm khoản tiền lên đến 600 triệu NDT (hơn 2000 tỷ đồng).

Trước đó, vào sáng ngày 25/11/2022, Tòa án nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc đã công khai bản án sơ thẩm của Ngô Diệc Phàm. Theo đó, nam nghệ sĩ sẽ chịu mức án 11 năm 6 tháng tù giam cho tội hiếp dâm và 1 năm 10 tháng vì tội quan hệ tập thể. Tổng hợp hình phạt, tòa quyết định cho Ngô Diệc Phàm chịu mức án 13 năm tù và sẽ bị trục xuất ra khỏi Trung Quốc.

Ngô Diệc Phàm bị kết án 13 năm tù giam và trục xuất khỏi Trung Quốc - Ảnh: Internet

Sau khi điều tra, tòa án nhận thấy Ngô Diệc Phàm từ tháng 11 đến tháng 12/2020 đã chuốc rượu 3 nạn nhân rồi nhân lúc họ không có khả năng chống cự đã tiến hành hành vi cưỡng hiếp. Trước đó, vào ngày 1/7/2018, tại nơi ở của mình, Ngô Diệc Phàm đã cùng những người khác tổ chức hành vi quan hệ tập thể với hai người phụ nữ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-bi-ket-an-13-nam-tu-giam-ngo-diec-pham-tiep-tuc-bi-dieu-tra-toi-tron-thue-528636.html