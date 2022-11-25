HOT: Ngô Diệc Phàm chính thức bị kết án 13 năm tù giam

Sao quốc tế 25/11/2022 15:29

Tòa án đã đưa ra phán quyết cuối cùng cho vụ án của Ngô Diệc Phàm với các tội danh cưỡng hiếp và quan hệ tập thể.

Mới đây, trang Weibo chính thức của tờ Nhật báo Nhân dân Trung Hoa đã đăng tải một thông báo có nội dung liên quan đến vụ án của Ngô Diệc Phàm. Theo đó, nam diễn viên chính thức bị kết án 13 năm tù giam cho những hành vi phạm luật của mình.

ngo diec pham 1
Thông báo về án phạt của Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Internet

Nội dung thông báo: "Vào sáng ngày 25/11/2022, Tòa án nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc đã công khai bản án sơ thẩm của Ngô Diệc Phàm. Theo đó, bị cáo sẽ chịu mức án 11 năm 6 tháng tù giam cho tội hiếp dâm và 1 năm 10 tháng vì tội quan hệ tập thể. Tổng hợp hình phạt, tòa quyết định cho Ngô Diệc Phàm chịu mức án 13 năm tù và sẽ bị trục xuất ra khỏi Trung Quốc.

Sau khi điều tra, tòa án nhận thấy Ngô Diệc Phàm từ tháng 11 đến tháng 12/2020 đã chuốc rượu 3 nạn nhân rồi nhân lúc họ không có khả năng chống cự đã tiến hành hành vi cưỡng hiếp. Trước đó, vào ngày 1/7/2018, tại nơi ở của mình, Ngô Diệc Phàm đã cùng những người khác tổ chức hành vi quan hệ tập thể với hai người phụ nữ.

Tòa án nhân dân quận Triều Dương nhận thấy các hành vi của bị cáo Ngô Diệc Phàm đã cấu thành tội hiếp dâm, dâm ô tập thể và cần phải trừng trị theo pháp luật. Căn cứ vào tính chất, hoàn cảnh và hậu quả của các tội danh trên, tòa án đã đưa ra phán quyết cuối cùng".

ngo diec pham 2
Ngô Diệc Phàm chịu tổng mức án 13 năm từ giam và bị trục xuất ra khỏi Trung Quốc - Ảnh: Internet

Trước đó, vào giữa tháng 8 vừa qua, có thông tin cho rằng Ngô Diệc Phàm đang có kế hoạch trở lại. Thậm chí người hâm mộ của nam diễn viên còn cho rằng tài tử họ Ngô đã "lật ngược thế cờ" và thoát khỏi vòng lao lý vì trang Instagram cá nhân của Ngô Diệc Phàm đã xuất hiện một bức ảnh mới. Tuy nhiên, thông báo trên của tòa án nhân dân quận Triều Dương đã chấm dứt hy vọng cho cộng đồng fan của anh.

Mỹ nhân 20 tuổi khiến Ngô Diệc Phàm 'thân bại danh liệt' bị tố nói dối, lừa đảo

Mỹ nhân 20 tuổi khiến Ngô Diệc Phàm 'thân bại danh liệt' bị tố nói dối, lừa đảo

Đô Mỹ Trúc bị sếp cũ tố có nhân cách giả tạo, tráo trở. Không chỉ vậy, người từng đồng hành với hotgirl này cũng quay sang vạch mặt cô bán hàng giả, lừa đảo nhiều người...

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Diệc Phàm Ngô Diệc Phàm ngồi tù Ngô Diệc Phàm hiếp dâm sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Mỹ nhân 20 tuổi khiến Ngô Diệc Phàm 'thân bại danh liệt' bị tố nói dối, lừa đảo

Mỹ nhân 20 tuổi khiến Ngô Diệc Phàm 'thân bại danh liệt' bị tố nói dối, lừa đảo

Rộ tin nam phản diện 'Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em' Triệu Chí Vỹ hẹn hò với bạn gái cũ Ngô Diệc Phàm, cặp đôi 'tay trong tay' không rời

Rộ tin nam phản diện 'Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em' Triệu Chí Vỹ hẹn hò với bạn gái cũ Ngô Diệc Phàm, cặp đôi 'tay trong tay' không rời

Đạo diễn lừng danh từng 'chống lưng' cho Ngô Diệc Phàm đã sang Mỹ định cư?

Đạo diễn lừng danh từng 'chống lưng' cho Ngô Diệc Phàm đã sang Mỹ định cư?

Thanh Trâm Hành đúng chuẩn 'xui xẻo', vừa thoát nạn scandal Ngô Diệc Phàm, nay lại sắp 'đắp chiếu' dài hạn vì tin đồn trốn thuế của Dương Tử?

Thanh Trâm Hành đúng chuẩn 'xui xẻo', vừa thoát nạn scandal Ngô Diệc Phàm, nay lại sắp 'đắp chiếu' dài hạn vì tin đồn trốn thuế của Dương Tử?

Tìm được nam chính thay thế, phim của Dương Tử thoát kiếp ‘đắp chiếu’ vì lùm xùm tình ái của Ngô Diệc Phàm

Tìm được nam chính thay thế, phim của Dương Tử thoát kiếp ‘đắp chiếu’ vì lùm xùm tình ái của Ngô Diệc Phàm

Thanh Trâm Hành của Dương Tử ấn định thời điểm ra mắt nhưng netizen chỉ thắc mắc một điều: Nam chính thay thế Ngô Diệc Phàm là ai?

Thanh Trâm Hành của Dương Tử ấn định thời điểm ra mắt nhưng netizen chỉ thắc mắc một điều: Nam chính thay thế Ngô Diệc Phàm là ai?

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 44 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 3 giờ 44 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 4 giờ 44 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 5 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ