HOT: Ngô Diệc Phàm chính thức bị kết án 13 năm tù giam

Tòa án đã đưa ra phán quyết cuối cùng cho vụ án của Ngô Diệc Phàm với các tội danh cưỡng hiếp và quan hệ tập thể.

Mới đây, trang Weibo chính thức của tờ Nhật báo Nhân dân Trung Hoa đã đăng tải một thông báo có nội dung liên quan đến vụ án của Ngô Diệc Phàm. Theo đó, nam diễn viên chính thức bị kết án 13 năm tù giam cho những hành vi phạm luật của mình.

Thông báo về án phạt của Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Internet

Nội dung thông báo: "Vào sáng ngày 25/11/2022, Tòa án nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc đã công khai bản án sơ thẩm của Ngô Diệc Phàm. Theo đó, bị cáo sẽ chịu mức án 11 năm 6 tháng tù giam cho tội hiếp dâm và 1 năm 10 tháng vì tội quan hệ tập thể. Tổng hợp hình phạt, tòa quyết định cho Ngô Diệc Phàm chịu mức án 13 năm tù và sẽ bị trục xuất ra khỏi Trung Quốc.

Sau khi điều tra, tòa án nhận thấy Ngô Diệc Phàm từ tháng 11 đến tháng 12/2020 đã chuốc rượu 3 nạn nhân rồi nhân lúc họ không có khả năng chống cự đã tiến hành hành vi cưỡng hiếp. Trước đó, vào ngày 1/7/2018, tại nơi ở của mình, Ngô Diệc Phàm đã cùng những người khác tổ chức hành vi quan hệ tập thể với hai người phụ nữ.

Tòa án nhân dân quận Triều Dương nhận thấy các hành vi của bị cáo Ngô Diệc Phàm đã cấu thành tội hiếp dâm, dâm ô tập thể và cần phải trừng trị theo pháp luật. Căn cứ vào tính chất, hoàn cảnh và hậu quả của các tội danh trên, tòa án đã đưa ra phán quyết cuối cùng".

Ngô Diệc Phàm chịu tổng mức án 13 năm từ giam và bị trục xuất ra khỏi Trung Quốc - Ảnh: Internet

Trước đó, vào giữa tháng 8 vừa qua, có thông tin cho rằng Ngô Diệc Phàm đang có kế hoạch trở lại. Thậm chí người hâm mộ của nam diễn viên còn cho rằng tài tử họ Ngô đã "lật ngược thế cờ" và thoát khỏi vòng lao lý vì trang Instagram cá nhân của Ngô Diệc Phàm đã xuất hiện một bức ảnh mới. Tuy nhiên, thông báo trên của tòa án nhân dân quận Triều Dương đã chấm dứt hy vọng cho cộng đồng fan của anh.

Mỹ nhân 20 tuổi khiến Ngô Diệc Phàm 'thân bại danh liệt' bị tố nói dối, lừa đảo Đô Mỹ Trúc bị sếp cũ tố có nhân cách giả tạo, tráo trở. Không chỉ vậy, người từng đồng hành với hotgirl này cũng quay sang vạch mặt cô bán hàng giả, lừa đảo nhiều người...

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